В 28-м туре украинском Премьер-Лиги сезона 2025-2026. во вторник, 12 мая, в Александрии встретятся «Александрия» и «Заря». У команды Шарана остались мизерные шансы во избежание прямого вылета, в то время как подопечные Скрипника получили звание крепкого середняка в турнирной таблице.

Александрия

Вновь последняя игра «Александрии» завершилась неудачей. «Горожане» в очередной раз потерпели поражение, пропустив решающий гол на последних минутах, морально ударивший по психологии команды.

Однако если учитывать тот поединок, и тем более уровень соперника, против которого «Александрия» играла (крайний матч был против «Полесья»), и отбросить не без того провальный сезон, то это можно сказать единственный матч, за который Шарану и его тренерскому штабу точно не должно быть стыдно.

Теперь настал решающий момент для «Александрии»: вице-чемпиону прошлого сезона нужно выиграть все три заключительных поединка этой кампании, чтобы попасть в зону переходных матчей. Но сейчас не все зависит от «горожан», поэтому им придется не только самим все матчи играть на полную катушку, но и надеяться на провалы «Руха» и «Кудровки».

Заря

Луганскому клубу в отличие от их соперника не нужно лезть из кожи вон, ведь «Заря» сделала дело минимум на этот сезон, гарантировав себе место в первой десятке турнирной таблицы.

Конечно, это не тот результат, на который рассчитывали Виктор Скрипник и его подопечные, но все же в последних матчах «Заря» начала играть в свое удовольствие, и как ни странно, у нее это стало выходить, неважно, что команда иногда сталкивается с трудностями.

Особенно об этом свидетельствуют последние поединки, в которых «мужики» сначала в волевом стиле выгрызли победу над «Рухом» (до этого луганский клуб выиграл «Верес»), а потом огорчили «Металлист 1925», взяв одно очко благодаря голу в компенсированное время.

На очереди поединок против «Александрии», для которой настал момент истины по поводу их дальнейшей судьбы в элите, но это противостояние точно было чем-то особенным в УПЛ, а потому хотелось бы, чтобы оба коллектива продемонстрировали достойную игру.

Статистика встреч

Между собой команды провели 41 матч. 15 игр завершились победой «Зари», 14 побед на счету «Александрии» и в 12 поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 45:40 в пользу луганского клуба. Последний матч между командами завершился результативной ничьей. 2:2. У «горожан» голами отличились Брайан Кастильо и Хуссейн Туати, а у луганцев – Андрея Янич и Жуниньо.

Прогноз на противостояние

«Горожанам» уже некуда отступать, которых турнирная ситуация заставит раскрываться и атаковать. «Заря» же, скорее всего, выберет тактику игры вторым номером, но как показал поединок первого круга, обе команды вполне могут превратить обычную игру в настоящую зарубу. Учитывая фактор родных стен, и желание подопечных Шарана снять безвыигрышное проклятие. Рискнем спрогнозировать, что победа достанется «Александрии».

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Макаренко, Огарков, Беиратче, Кампуш, Скорко, Ващенко, Яде, Булеца, Мишнев, Цара, Кастильо

«Заря»: Сапутин, Жуниньо, Джордан, Эскинья, Пердута, Малыш, Кушниренко, Мичин, Елавич, Попара, Будковский

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.81 для «Александрии» и 2.07 для «Зари».