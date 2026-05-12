Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Александрия
12.05.2026 13:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 07:27 | Обновлено 12 мая 2026, 07:28
126
0

Александрия – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Один из трех финалов для «горожан» в борьбе за сохранение прописки в УПЛ

12 мая 2026, 07:27 | Обновлено 12 мая 2026, 07:28
126
0
Александрия – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Александрия

В 28-м туре украинском Премьер-Лиги сезона 2025-2026. во вторник, 12 мая, в Александрии встретятся «Александрия» и «Заря». У команды Шарана остались мизерные шансы во избежание прямого вылета, в то время как подопечные Скрипника получили звание крепкого середняка в турнирной таблице.

Александрия

Вновь последняя игра «Александрии» завершилась неудачей. «Горожане» в очередной раз потерпели поражение, пропустив решающий гол на последних минутах, морально ударивший по психологии команды.

Однако если учитывать тот поединок, и тем более уровень соперника, против которого «Александрия» играла (крайний матч был против «Полесья»), и отбросить не без того провальный сезон, то это можно сказать единственный матч, за который Шарану и его тренерскому штабу точно не должно быть стыдно.

Теперь настал решающий момент для «Александрии»: вице-чемпиону прошлого сезона нужно выиграть все три заключительных поединка этой кампании, чтобы попасть в зону переходных матчей. Но сейчас не все зависит от «горожан», поэтому им придется не только самим все матчи играть на полную катушку, но и надеяться на провалы «Руха» и «Кудровки».

Заря

Луганскому клубу в отличие от их соперника не нужно лезть из кожи вон, ведь «Заря» сделала дело минимум на этот сезон, гарантировав себе место в первой десятке турнирной таблицы.

Конечно, это не тот результат, на который рассчитывали Виктор Скрипник и его подопечные, но все же в последних матчах «Заря» начала играть в свое удовольствие, и как ни странно, у нее это стало выходить, неважно, что команда иногда сталкивается с трудностями.

Особенно об этом свидетельствуют последние поединки, в которых «мужики» сначала в волевом стиле выгрызли победу над «Рухом» (до этого луганский клуб выиграл «Верес»), а потом огорчили «Металлист 1925», взяв одно очко благодаря голу в компенсированное время.

На очереди поединок против «Александрии», для которой настал момент истины по поводу их дальнейшей судьбы в элите, но это противостояние точно было чем-то особенным в УПЛ, а потому хотелось бы, чтобы оба коллектива продемонстрировали достойную игру.

Статистика встреч

Между собой команды провели 41 матч. 15 игр завершились победой «Зари», 14 побед на счету «Александрии» и в 12 поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 45:40 в пользу луганского клуба. Последний матч между командами завершился результативной ничьей. 2:2. У «горожан» голами отличились Брайан Кастильо и Хуссейн Туати, а у луганцев – Андрея Янич и Жуниньо.

Прогноз на противостояние

«Горожанам» уже некуда отступать, которых турнирная ситуация заставит раскрываться и атаковать. «Заря» же, скорее всего, выберет тактику игры вторым номером, но как показал поединок первого круга, обе команды вполне могут превратить обычную игру в настоящую зарубу. Учитывая фактор родных стен, и желание подопечных Шарана снять безвыигрышное проклятие. Рискнем спрогнозировать, что победа достанется «Александрии».

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Макаренко, Огарков, Беиратче, Кампуш, Скорко, Ващенко, Яде, Булеца, Мишнев, Цара, Кастильо

«Заря»: Сапутин, Жуниньо, Джордан, Эскинья, Пердута, Малыш, Кушниренко, Мичин, Елавич, Попара, Будковский

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.81 для «Александрии» и 2.07 для «Зари». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Александрия
12 мая 2026 -
13:00
Заря
Победа Александрии 3.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эпицентр – Полесье. Текстовая трансляция матча
Матвиенко в шестой раз стал чемпионом Украины. Сколько до рекорда Пятова?
Арда Туран стал 17-м тренером, который выиграл чемпионат Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Заря Луганск Владимир Шаран Виктор Скрипник Александрия - Заря прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Бокс | 11 мая 2026, 08:09 7
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена

Украинец стремится к трилогии с Тайсоном

Помог ассист Цыганкова. Жирона вырвала ничью против Райо
Футбол | 12 мая 2026, 00:07 6
Помог ассист Цыганкова. Жирона вырвала ничью против Райо
Помог ассист Цыганкова. Жирона вырвала ничью против Райо

Матч завершился со счетом 1:1

ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Хоккей | 11.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Известно, сколько заработала Барселона за чемпионство в Ла Лиге
Футбол | 12.05.2026, 04:30
Известно, сколько заработала Барселона за чемпионство в Ла Лиге
Известно, сколько заработала Барселона за чемпионство в Ла Лиге
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11.05.2026, 09:54
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
11.05.2026, 07:46 1
Бокс
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 24
Футбол
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
10.05.2026, 13:18 28
Теннис
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 27
Футбол
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
10.05.2026, 19:25 1
Футбол
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем