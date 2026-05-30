  Переход Конопли, успех украинок на РГ, контракт Ярмоленко, провал Джоковича
30 мая 2026, 08:30 |
Переход Конопли, успех украинок на РГ, контракт Ярмоленко, провал Джоковича

Главные новости за 29 мая на Sport.ua

ФК Боруссия Менхенгладбах. Юхим Конопля

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 29 мая.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о переходе Конопли в чемпионат Германии
Защитник сборной Украины продолжит карьеру в составе «Боруссии» Менхенгладбах

2. ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко и Динамо договорились о продлении контракта
Футболист сборной Украины останется в составе киевского клуба до июня 2027 года

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал в сборную Украины легионера-чемпиона
Даниил Игнатенко получит шанс проявить себя в товарищеских матчах против Польши и Дании

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Польшей
Дмитрий Ризнык и Алексей Гуцуляк не помогут «сине-желтым» из-за травм, полученных в клубах

4A. Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Несмотря на поражение, Монца по сумме выиграла плей-офф против Катандзаро

4B. Избежали фиаско. Финалист Кубка Франции выиграл плей-офф за выживание
Ницца обыграла Сент-Этьен со счетом 4:1 и удержалась в элитной Лиге 1

4C. Участник ЧМ-2026 дома не сумел обыграть соперника перед стартом мундиаля
Босния и Герцеговина сыграла вничью с Северной Македонией

5A. Легионер Шахтера попал в символическую сборную Лиги конференций
УЕФА выделил Педро Энрике

5B. ВИДЕО. УЕФА выбрал лучший гол сезона ЛК – его забил игрок Шахтера
Награду получил Изаки Силва

5C. ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал лучшего бомбардира чемпионата Албании
Ирги Кассала стал игроком ковалевского клуба

6. ОФИЦИАЛЬНО. Энтони Гордон стал футболистом Барселоны
Стороны подписали соглашение до лета 2031 года

7. ЧЕ по мини-футболу. Таблицы после 2 туров: Украина – досрочно в плей-офф
Сборная Украины на старте турнира обыграла команды Бельгии и Турции

8A. Калинина и Ястремская без особой борьбы вышли в 1/8 финала Ролан Гаррос
Ангелина и Даяна провели лишь два гейма против Татьяны Марии и Зейнеп Сонмез

8B. Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос
Марта справилась с Голубич и залетела во вторую неделю мейджора

8C. Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
В третьем раунде украинка в двух сетах уступила Ван Сию

8D. Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Свитолина в двух сетах выиграла у Тамары Корпач в матче третьего раунда мейджора

8E. Джокович покинул Ролан Гаррос, проиграв 19-летнему бразильцу с 2:0 по сетам
Новак потерпел поражение в пяти сетах от Жоау Фонсеки в матче третьего раунда мейджора

9. Определились финалисты Кубка Стэнли
Каролина сыграет с Вегасом

10A. Пятая медаль в сезоне. Кохан выступил на этапе Континентального тура
Михаил завоевал бронзовую медаль в Норвегии

10B. Почти личный рекорд. Будзинская завоевала медаль на этапе Мирового тура
Ирина стала бронзовым призером этапа в Греции

Новый тренер Динамо, отставка в Жироне, успех украинских теннисисток
Кристал Пэлас выиграл ЛК, трофей Металлиста 1925, сенсация от Стародубцевой
Александрия заменила Рух, в сборную довызван вратарь, развязка ЧМ по хоккею
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Таблица коэффициентов. Триумф Англии: прогнозный посев в еврокубках 2026/27
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
