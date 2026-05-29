  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о переходе Конопли в чемпионат Германии
29 мая 2026, 11:07 | Обновлено 29 мая 2026, 11:14
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о переходе Конопли в чемпионат Германии

Защитник сборной Украины продолжит карьеру в составе «Боруссии» Менхенгладбах

ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Защитник сборной Украины Ефим Конопля покидает «Шахтер» – воспитанник донецкого клуба продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщила пресс-служба «горняков».

26-летний футболист продолжит карьеру в составе «Боруссии» Менхенгладбах. Клубы согласовали последние детали трансфера, а игрок подписал личный контракт с немецкой командой.

Конопля является воспитанником академии «Шахтера». За первую команду «горняков» дебютировал в августе 2021 года и провел в футболке «оранжево-черных» 114 матчей, забил 7 мячей и отдал 15 голевых передач.

Вместе с «Шахтером» защитник выиграл шесть трофеев: трижды становился чемпионом Украины (2023, 2024, 2026), завоевал два Кубка Украины (2024, 2025) и Суперкубок Украины (2021).

«ФК «Шахтер» благодарит Ефима Коноплю за вклад в победы и достижение команды, самоотдачу и страсть на поле, за все эмоции и яркие моменты, пережитые вместе. Желаем новых успехов в дальнейшей футбольной карьере!» – сообщила пресс-служба клуба.

Николай Тытюк Источник: ФК Шахтер Донецк
Напоминает переход Вити Коваленко. Но будем надеяться заиграет,это будет для сборной плюс
В любому випадку перехід Коноплі плюс для збірної. Головне щоб мав постійну ігрову практику.
Надеюсь эта официальная новость действительно официальная, а не так как с караваевым. Тот еще не перешел, а динамовские его уже гнобить начали.
41 день до першої офіційної поразки динамо в сезоні 2026/27
18 днів до визначення, чиї шарфики українцям замовляти ;)
Удачи в новом клубе!!!👏👏
Хайль, Конопля! Отомстит теперь
Повезло Шахтеру, сдыхался
