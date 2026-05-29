ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о переходе Конопли в чемпионат Германии

Защитник сборной Украины Ефим Конопля покидает «Шахтер» – воспитанник донецкого клуба продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщила пресс-служба «горняков».

26-летний футболист продолжит карьеру в составе «Боруссии» Менхенгладбах. Клубы согласовали последние детали трансфера, а игрок подписал личный контракт с немецкой командой.

Конопля является воспитанником академии «Шахтера». За первую команду «горняков» дебютировал в августе 2021 года и провел в футболке «оранжево-черных» 114 матчей, забил 7 мячей и отдал 15 голевых передач.

Вместе с «Шахтером» защитник выиграл шесть трофеев: трижды становился чемпионом Украины (2023, 2024, 2026), завоевал два Кубка Украины (2024, 2025) и Суперкубок Украины (2021).

«ФК «Шахтер» благодарит Ефима Коноплю за вклад в победы и достижение команды, самоотдачу и страсть на поле, за все эмоции и яркие моменты, пережитые вместе. Желаем новых успехов в дальнейшей футбольной карьере!» – сообщила пресс-служба клуба.