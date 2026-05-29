Избежали фиаско. Финалист Кубка Франции выиграл плей-офф за выживание

Ницца уничтожила Сент-Этьен в финале плей-офф и осталась в Лиге 1.

Вечером 29 мая состоялся ответный матч финала плей-офф за право участия в Лиге 1 чемпионата Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ницца на домашнем стадионе Альянц Ривьера разгромила Сент-Этьен со счетом 4:1.

Первая игра завершилась нулевой ничьей (0:0), а в ответном матче хозяева полностью доминировали.

Счет был открыт на 62-й минуте, Жонатан Клосс вывел Ниццу вперед. На 79-й минуте Зурико Давиташвили реализовал пенальти и сравнял счет в матче, но далее забивала только Ницца.

На 81-й минуте Каиль Будаш вернул преимущество хозяевам, а в концовке встречи Эли Ваи оформил дубль и установил итоговый счет 4:1.

Ницца, финалист Кубка Франции, с трудом выиграла борьбу за выживание, а Сент-Этьен не сумел вернуться в Лигу 1.

Читайте также: Два клуба с большими традициями провели первую битву за путевку в Лигу 1

Чемпионат Франции. Плей-офф за путевку в Лигу 1

Финал, ответный матч. 29 мая 2026

Ницца – Сент-Этьен – 4:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Клосс, 62, Будаш, 81, Ваи, 87, 90+2 – Давиташвили, 79 (пен.)

Фотогалерея