Ницца – Сент-Этьен. Плей-офф за путевку в Лигу 1. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 29 мая в 21:45 первый поединок за место в элитном дивизионе
29 мая в 21:45 проходит переходный матч за место в Лиге 1 чемпионата Франции.
Ницца принимает Сент-Этьен в ответной игре на домашнем стадионе Альянц Ривьера.
В переходном плей-офф команда с 3-го места Лиги 2 (Сент-Этьен) играет против 16-й команды Лиги 1 (Ниццы).
В первом поединке 26 мая на домашней арене Сент-Этьена была зафиксирована ничья (0:0)
В первом раунде плей-офф Родез переиграл Ред Стар (3:2), а затем Сент-Этьен выбил Родез по пенальти (0:0, пен. 7:6).
Ранее из Лиги 1 выбыли Нант и Мец, а из Лиги 2 повысились в классе Труа и Ле Ман.
Сетка плей-офф за путевку в Лигу 1
