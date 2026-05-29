Ницца – Сент-Этьен. Плей-офф за путевку в Лигу 1. Смотреть онлайн LIVE

29 мая в 21:45 проходит переходный матч за место в Лиге 1 чемпионата Франции.

Ницца принимает Сент-Этьен в ответной игре на домашнем стадионе Альянц Ривьера.

В переходном плей-офф команда с 3-го места Лиги 2 (Сент-Этьен) играет против 16-й команды Лиги 1 (Ниццы).

В первом поединке 26 мая на домашней арене Сент-Этьена была зафиксирована ничья (0:0)

В первом раунде плей-офф Родез переиграл Ред Стар (3:2), а затем Сент-Этьен выбил Родез по пенальти (0:0, пен. 7:6).

Ранее из Лиги 1 выбыли Нант и Мец, а из Лиги 2 повысились в классе Труа и Ле Ман.

Сетка плей-офф за путевку в Лигу 1

