  4. Ницца – Сент-Этьен – 4:1. Плей-офф за путевку в Лигу 1. Видео голов, обзор
Чемпионат Франции
Проходит дальше Ницца
29.05.2026 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 4 : 1
Сент-Этьен
Франция
30 мая 2026, 10:32 | Обновлено 30 мая 2026, 10:46
Смотрите видеообзор ответного матча финала переходного плей-офф

Вечером 29 мая состоялся ответный матч финала плей-офф за путевку в Лигу 1 чемпионата Франции.

На стадионе Альянц Ривьера Ницца переиграла Сент-Этьен (4:1) в финале плей-офф и осталась в элитном дивизионе.

Первая игра завершилась нулевой ничьей (0:0), а в ответном матче доминировали хозяева поля.

У Ниццы голы забили Жонатан Клосс, Каиль Будаш и Элье Ваи (дубль), у гостей Зурико Давиташвили реализовал пенальти.

Ницца выиграла борьбу за выживание, а Сент-Этьен не сумел вернуться в Лигу 1.

Чемпионат Франции. Плей-офф за путевку в Лигу 1

Финал, ответный матч. 29 мая 2026

Ницца – Сент-Этьен – 4:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Клосс, 62, Будаш, 81, Ваи, 87, 90+2 – Давиташвили, 79 (пен.)

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ницца), асcист Софьян Диоп.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ницца), асcист Том Луше.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Kail Boudache (Ницца).
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Зурико Давиташвили (Сент-Этьен).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Клаус (Ницца).
