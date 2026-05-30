Ницца – Сент-Этьен – 4:1. Плей-офф за путевку в Лигу 1. Видео голов, обзор

Вечером 29 мая состоялся ответный матч финала плей-офф за путевку в Лигу 1 чемпионата Франции.

На стадионе Альянц Ривьера Ницца переиграла Сент-Этьен (4:1) в финале плей-офф и осталась в элитном дивизионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра завершилась нулевой ничьей (0:0), а в ответном матче доминировали хозяева поля.

У Ниццы голы забили Жонатан Клосс, Каиль Будаш и Элье Ваи (дубль), у гостей Зурико Давиташвили реализовал пенальти.

Ницца выиграла борьбу за выживание, а Сент-Этьен не сумел вернуться в Лигу 1.

Чемпионат Франции. Плей-офф за путевку в Лигу 1

Финал, ответный матч. 29 мая 2026

Ницца – Сент-Этьен – 4:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Клосс, 62, Будаш, 81, Ваи, 87, 90+2 – Давиташвили, 79 (пен.)

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор