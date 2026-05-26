Два клуба с большими традициями провели первую битву за путевку в Лигу 1
Сент-Этьен и Ницца разошлись миром в первом переходном матче
Вечером 26 мая состоялся первый матч финала плей-офф за право выступать во французской Лиге 1.
Сент-Этьен и Ницца, две команды с большими традициями, завершили встречу без забитых мячей (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В переходном плей-офф команда с 3-го места Лиги 2 (Сент-Этьен) играет против 16-й команды Лиги 1 (Ниццы).
Первый поединок на Стад Жоффруа-Гишар прошел в напряженной борьбе, но соперники создали немного опасных моментов.
Ответный матч между этими командами, который пройдет 29 мая на домашней арене Ниццы, определит обладателя путевки во французскую Лигу 1 на сезон 2026/27.
Недавно Ницца проиграла финал Кубка Франции против команды Ланс (1:3), а теперь ведет борьбу за выживание в Лиге 1.
В первом раунде плей-офф Родез переиграл Ред Стар (3:2), а затем Сент-Этьен выбил Родез из мини-турнира по пенальти (0:0, пен. 7:6).
Ранее из Лиги 1 выбыли Нант и Мец, а из Лиги 2 повысились в классе Труа и Ле Ман.
Чемпионат Франции. Переходный плей-офф, финал
Первый матч, 26 мая 2026. Сент-Этьен, Стад Жоффруа-Гишар
Сент-Этьен – Ницца – 0:0
Сетка плей-офф
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Для Верховена все действительно могло завершиться гораздо хуже
Украинец поддержал остановку боя с Рико