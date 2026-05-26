Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два клуба с большими традициями провели первую битву за путевку в Лигу 1
Чемпионат Франции
Сент-Этьен
26.05.2026 21:45 – FT 0 : 0
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
26 мая 2026, 23:45 | Обновлено 27 мая 2026, 00:25
229
0

Два клуба с большими традициями провели первую битву за путевку в Лигу 1

Сент-Этьен и Ницца разошлись миром в первом переходном матче

26 мая 2026, 23:45 | Обновлено 27 мая 2026, 00:25
229
0
Два клуба с большими традициями провели первую битву за путевку в Лигу 1
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 мая состоялся первый матч финала плей-офф за право выступать во французской Лиге 1.

Сент-Этьен и Ницца, две команды с большими традициями, завершили встречу без забитых мячей (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В переходном плей-офф команда с 3-го места Лиги 2 (Сент-Этьен) играет против 16-й команды Лиги 1 (Ниццы).

Первый поединок на Стад Жоффруа-Гишар прошел в напряженной борьбе, но соперники создали немного опасных моментов.

Ответный матч между этими командами, который пройдет 29 мая на домашней арене Ниццы, определит обладателя путевки во французскую Лигу 1 на сезон 2026/27.

Недавно Ницца проиграла финал Кубка Франции против команды Ланс (1:3), а теперь ведет борьбу за выживание в Лиге 1.

В первом раунде плей-офф Родез переиграл Ред Стар (3:2), а затем Сент-Этьен выбил Родез из мини-турнира по пенальти (0:0, пен. 7:6).

Ранее из Лиги 1 выбыли Нант и Мец, а из Лиги 2 повысились в классе Труа и Ле Ман.

Чемпионат Франции. Переходный плей-офф, финал

Первый матч, 26 мая 2026. Сент-Этьен, Стад Жоффруа-Гишар

Сент-Этьен – Ницца – 0:0

Сетка плей-офф

Фотогалерея

По теме:
Сент-Этьен – Ницца – 0:0. Первый бой за путевку в Лигу 1. Видеообзор
Во Франции рассекретили отношения Забарного с Сафоновым и вспомнили путина
Журналист объяснил, почему Домчак не перешел в Лилль
Сент-Этьен Ницца Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Лига 2 (Франция) переходные матчи видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Бокс | 26 мая 2026, 08:48 17
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой

Для Верховена все действительно могло завершиться гораздо хуже

Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Бокс | 26 мая 2026, 08:39 1
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»

Украинец поддержал остановку боя с Рико

Калинина повесила баранку, но все равно проиграла в 1-м раунде Ролан Гаррос
Теннис | 26.05.2026, 20:41
Калинина повесила баранку, но все равно проиграла в 1-м раунде Ролан Гаррос
Калинина повесила баранку, но все равно проиграла в 1-м раунде Ролан Гаррос
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 26.05.2026, 07:34
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
ОФИЦИАЛЬНО. Претенденты на победу? Марокко назвало заявку на ЧМ
Футбол | 27.05.2026, 00:17
ОФИЦИАЛЬНО. Претенденты на победу? Марокко назвало заявку на ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Претенденты на победу? Марокко назвало заявку на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 9
Футбол
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 63
Футбол
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
25.05.2026, 06:55 7
Бокс
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 10
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 24
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем