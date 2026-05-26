Два клуба с большими традициями провели первую битву за путевку в Лигу 1

Вечером 26 мая состоялся первый матч финала плей-офф за право выступать во французской Лиге 1.

Сент-Этьен и Ницца, две команды с большими традициями, завершили встречу без забитых мячей (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В переходном плей-офф команда с 3-го места Лиги 2 (Сент-Этьен) играет против 16-й команды Лиги 1 (Ниццы).

Первый поединок на Стад Жоффруа-Гишар прошел в напряженной борьбе, но соперники создали немного опасных моментов.

Ответный матч между этими командами, который пройдет 29 мая на домашней арене Ниццы, определит обладателя путевки во французскую Лигу 1 на сезон 2026/27.

Недавно Ницца проиграла финал Кубка Франции против команды Ланс (1:3), а теперь ведет борьбу за выживание в Лиге 1.

В первом раунде плей-офф Родез переиграл Ред Стар (3:2), а затем Сент-Этьен выбил Родез из мини-турнира по пенальти (0:0, пен. 7:6).

Ранее из Лиги 1 выбыли Нант и Мец, а из Лиги 2 повысились в классе Труа и Ле Ман.

Чемпионат Франции. Переходный плей-офф, финал

Первый матч, 26 мая 2026. Сент-Этьен, Стад Жоффруа-Гишар

Сент-Этьен – Ницца – 0:0

Сетка плей-офф

Фотогалерея