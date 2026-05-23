Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции

Ланс стал победителем Кубка Франции 2025/26, завоевав первый такой трофей в своей истории.

В финальном матче кроваво-золотые получили преимущество в первом тайме и довели игру против Ниццы до победы (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте Флориан Товен с передачи Матье Юдоля открыл счет (1:0). После этого Ланс продолжил давить, и на 42-й минуте Одсонн Эдуар оформил второй гол после передачи Товена (2:0).

Ницца сумела вернуться в борьбу, в компенсированное время первого тайма Джибриль Кулибали сократил отставание после подачи Жонатана Клосса (1:2).

Во втором тайме Ницца больше контролировала мяч и пыталась сравнять счет, но оборона Ланса выдержала давление. Абдалла Сима поставил точку в матче на 78-й минуте (3:1).

Финальный свисток зафиксировал историческую победу Ланса (3:1). Кроваво-золотые впервые выиграли Кубок Франции, имея золотые медали чемпионата (1997/98) и Кубок лиги (1998/99).

В Лиге 1 Ланс занял второе место после ПСЖ и будет выступать в основном раунде Лиги чемпионов.

Количество трофеев в Кубке Франции: ПСЖ (16), Марсель (10), Сент-Этьен, Лилль (по 6), Монако, Лион, Париж, Ред Стар (по 5), Бордо, Нант, Осер (по 4), Ренн, Страсбург, Ницца (по 3).

Кубок Франции. Финал

22 мая 2026, Стад де Франс

Ланс – Ницца – 3:1

Голы: Товен, 25, Эдуар, 42, Сима, 78 – Кулибали, 45+3

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея