Ланс – Ницца. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 мая в 22:00 финал турнира
22 мая состоится финальный матч Кубка Франции 2025/26, в котором «Ланс» сыграет против «Ниццы».
Местом проведения поединка станет стадион «Парк де Пренс» в Париже.
Запланировано, что финал начнется в 22:00 по киевскому времени.
В полуфинале «Ланс» уверенно прошел «Тулузу» (4:1), тогда как «Ницца» выбила из турнира «Страсбург» (2:0).
Последняя встреча между командами, состоявшаяся 2 мая 2026 года, завершилась вничью (1:1). А вот первую дуэль в этом сезоне «Ланс» на своем поле выиграл (2:0).
За свою историю «Ланс» никогда не завоевал трофей Кубка Франции, а вот «Ницца» победила трижды: в сезонах 1951/52, 1953/54 и 1996/97.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ланс – Ницца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер мог провести поединок с Нганну
Функционер предупредил Александра о тяжелом бое