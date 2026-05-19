Ланс – Ницца. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 мая состоится финальный матч Кубка Франции 2025/26, в котором «Ланс» сыграет против «Ниццы».

Местом проведения поединка станет стадион «Парк де Пренс» в Париже.

Запланировано, что финал начнется в 22:00 по киевскому времени.

В полуфинале «Ланс» уверенно прошел «Тулузу» (4:1), тогда как «Ницца» выбила из турнира «Страсбург» (2:0).

Последняя встреча между командами, состоявшаяся 2 мая 2026 года, завершилась вничью (1:1). А вот первую дуэль в этом сезоне «Ланс» на своем поле выиграл (2:0).

За свою историю «Ланс» никогда не завоевал трофей Кубка Франции, а вот «Ницца» победила трижды: в сезонах 1951/52, 1953/54 и 1996/97.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

