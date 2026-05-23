Ланс – Ницца – 3:1. Финал Кубка Франции. Видео голов и обзор
Клуб Ланс впервые стал победителем Кубка Франции 2025/26.
В финальном матче кроваво-золотые обыграли Ниццу со счетом 3:1.
У победителей голызабили Флориан Товен, Одсонн Эдуар и Абдалла Сима. У соперников гол забил Джибриль Кулибали.
Кроваво-золотые впервые выиграли Кубок Франции, имея золотые медали чемпионата (1997/98) и Кубок лиги (1998/99). В Лиге 1 Ланс занял второе место после ПСЖ и будет выступать в основном раунде Лиги чемпионов.
Кубок Франции. Финал
22 мая 2026, Стад де Франс
Ланс – Ницца – 3:1
Голы: Товен, 25, Эдуар, 42, Сима, 78 – Кулибали, 45+3
