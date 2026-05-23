  4. Ланс – Ницца – 3:1. Финал Кубка Франции. Видео голов и обзор
22.05.2026 22:00 – FT 3 : 1
23 мая 2026, 01:23 | Обновлено 23 мая 2026, 01:27
Ланс – Ницца – 3:1. Финал Кубка Франции. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча кубкового турнира

Клуб Ланс впервые стал победителем Кубка Франции 2025/26.

В финальном матче кроваво-золотые обыграли Ниццу со счетом 3:1.

У победителей голызабили Флориан Товен, Одсонн Эдуар и Абдалла Сима. У соперников гол забил Джибриль Кулибали.

Кроваво-золотые впервые выиграли Кубок Франции, имея золотые медали чемпионата (1997/98) и Кубок лиги (1998/99). В Лиге 1 Ланс занял второе место после ПСЖ и будет выступать в основном раунде Лиги чемпионов.

Кубок Франции. Финал

22 мая 2026, Стад де Франс

Ланс – Ницца – 3:1

Голы: Товен, 25, Эдуар, 42, Сима, 78 – Кулибали, 45+3

Видео голов и обзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Ланс).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Джибриль Кулибали (Ницца), асcист Жонатан Клаус.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Одсонн Эдуар (Ланс), асcист Флориан Товен.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Ланс), асcист Маттьё Юдоль.
Николай Степанов
