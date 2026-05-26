Сент-Этьен – Ницца. Плей-офф за путевку в Лигу 1. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 26 мая в 21:45 первый поединок за место в элитном дивизионе
26 мая в 21:45 проходит переходный матч за место в Лиге 1 чемпионата Франции.
Сент-Этьен принимает Ниццу на домашнем стадионе Жоффруа-Гишар.
В переходном плей-офф команда с 3-го места Лиги 2(Сент-Этьен) играет против 16-й команды Лиги 1 (Ниццы).
Ответный поединок финала переходного плей-офф состоится 29 мая на домашней арене Ниццы.
В первом раунде плей-офф Родез переиграл Ред Стар (3:2), а затем Сент-Этьен выбил Родез из мини-турнира по пенальти (0:0, пен. 7:6).
Ранее из Лиги 1 выбыли Нант и Мец, а из Лиги 2 повысились в классе Труа и Ле Ман.
Сетка плей-офф за путевку в Лигу 1
