Итоги сезона французской Лиги 2. Кто заработал повышение в классе?
Труа стал победителем, Ле-Ман занял 2-е место, 3-я путевка будет разыграна в плей-офф
В минувший уик-энд во Франции завершился турнир Лиги 2 сезона 2025/26, по итогам которого определились команды, которые добились повышения в классе, участники плей-офф и клубы, покинувшие второй дивизион.
Победителем Лиги 2 стал Труа, который набрал 67 очков и напрямую вышел в Лигу 1. Вместе с ним прямую путевку в элиту взял Ле-Ман, занявший второе место (62 очков).
В зоне плей-офф за выход в Лигу 1 финишировали Сент-Этьен (60), Ред Стар и Родез (по 58). Эти клубы поведут борьбу за еще одну путевку в элитный дивизион Франции. 12 мая сыграют Ред Стар – Родез. Победитель этого матча 15 мая сыграет с Сент-Этьеном, а лучший в этой паре выйдет в переходный матч против команды, которая займет 16-е место в Лиге 1.
Амьен и Бастия покинули Лигу 2 и вылетели в третий дивизион. Для Бастии сезон завершился скандалом, домашний матч последнего тура против Ле-Мана был прерван в концовке при счете 0:2 после беспорядков болельщиков. Бастия получит техническое поражение, но на таблицу это сильно не повлияет.
Ранее из французской Лиги 1 выбыли Нант (23) и Мец (16), а попасть в переходные матчи могут Гавр (32), Осер или Ницца (по 31). ПСЖ очень близок к чемпионству (73), поскольку Ланс (67) за два тура до финиша отстает на 6 очков и имеет намного худшую разницу мячей.
Чемпионат Франции 2025/26
Сетка плей-офф за третью путевку в Лигу 1
Итоговая таблица Лиги 2
Итоговая таблица Лиги 1
ФОТО. Труа стал победителем Лиги 2 в сезоне 2025/26
