Чемпионшип. Итоги сезона: кто вышел в АПЛ, кто сыграет в плей-офф
Ковентри и Ипсвич вышли в элиту, еще 4 команды разыграют третью путевку
2 мая состоялся последний 46-й тур Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии. Все матчи начались одновременно, в 14:30 по Киеву
Ипсвич разгромил КПР (3:0), набрал 84 очка и занял второе место, присоединившись к Ковентри (95 пунктов) в списке триумфаторов сезона.
Клуб Ипсвич спустя всего один сезон сумел вернуться обратно в Английскую Премьер-лигу.
Таким образом, Ковентри и Ипсвич вышли в АПЛ, еще 4 команды (занявшие 3–6 места) разыграют третью путевку в элитный двизион.
В полуфиналах плей-офф сыграют: Миллуол – Халл Сити, Саутгемптон – Мидлсбро. Победители этих пар разыграют третью путевку в АПЛ.
Из Чемпионшипа в третий дивизион выбыли Оксфорд Юнайтед, Лестер и Шеффилд Уэнсдей.
Ранее из АПЛ в Чемпионшип выбыли Бернли и Вулверхэмптон, за выживание в АПЛ ведут борьбу Вест Хэм и Тоттенхэм.
Сток Сити, за который выступает украинский футболист Максим Таловеров, занял 17-е место в сезоне Чемпионшипа (55 очков).
Чемпионат Англии. Чемпионшип
46-й тур, 2 мая 2026
- Блэкберн – Лестер – 0:1
- Бристоль Сити – Сток Сити – 2:0
- Уотфорд – Ковентри – 0:4
- Дерби – Шеффилд Юнайтед – 1:2
- Ипсвич – Куинз Парк Рейнджерс – 3:0
- Миллуолл – Оксфорд Юнайтед – 2:0
- Портсмут – Бирмингем – 1:1
- Престон – Саутгемптон – 1:3
- Рексем – Мидлсбро – 2:2
- Суонси – Чарльтон – 3:1
- Халл Сити – Норвич – 2:1
- Шеффилд Уэнсдей – Вест Бромвич – 2:1
Итоговая таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ковентри Сити
|46
|28
|11
|7
|97 - 45
|02.05.26 Уотфорд 0:4 Ковентри Сити26.04.26 Ковентри Сити 3:1 Рексхэм21.04.26 Ковентри Сити 5:1 Портсмут17.04.26 Блэкберн 1:1 Ковентри Сити11.04.26 Ковентри Сити 0:0 Шеффилд Уэнсдей
|95
|2
|Ипсвич Таун
|46
|23
|15
|8
|80 - 47
|02.05.26 Ипсвич Таун 3:0 КПР28.04.26 Саутгемптон 2:2 Ипсвич Таун25.04.26 Вест Бромвич 0:0 Ипсвич Таун22.04.26 Чарльтон 1:2 Ипсвич Таун19.04.26 Ипсвич Таун 2:2 Мидлсбро
|84
|3
|Миллуолл
|46
|24
|11
|11
|64 - 49
|02.05.26 Миллуолл 2:0 Оксфорд Юнайтед24.04.26 Лестер 1:1 Миллуолл21.04.26 Сток Сити 1:3 Миллуолл18.04.26 Миллуолл 2:0 КПР10.04.26 Вест Бромвич 0:0 Миллуолл
|83
|4
|Саутгемптон
|46
|22
|14
|10
|82 - 56
|02.05.26 Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон28.04.26 Саутгемптон 2:2 Ипсвич Таун21.04.26 Саутгемптон 2:2 Бристоль Сити18.04.26 Суонси 1:2 Саутгемптон14.04.26 Саутгемптон 3:0 Блэкберн
|80
|5
|Мидлсбро
|46
|22
|14
|10
|72 - 47
|02.05.26 Рексхэм 2:2 Мидлсбро25.04.26 Мидлсбро 5:1 Уотфорд22.04.26 Мидлсбро 1:0 Шеффилд Уэнсдей19.04.26 Ипсвич Таун 2:2 Мидлсбро11.04.26 Мидлсбро 0:1 Портсмут
|80
|6
|Халл Сити
|46
|21
|10
|15
|70 - 66
|02.05.26 Халл Сити 2:1 Норвич25.04.26 Чарльтон 2:1 Халл Сити21.04.26 Лестер 2:2 Халл Сити18.04.26 Халл Сити 1:1 Бирмингем11.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:1 Халл Сити
|73
|7
|Рексхэм
|46
|19
|14
|13
|69 - 65
|02.05.26 Рексхэм 2:2 Мидлсбро26.04.26 Ковентри Сити 3:1 Рексхэм21.04.26 Оксфорд Юнайтед 0:1 Рексхэм18.04.26 Рексхэм 2:0 Сток Сити12.04.26 Бирмингем 2:0 Рексхэм
|71
|8
|Дерби Каунти
|46
|20
|9
|17
|67 - 59
|02.05.26 Дерби Каунти 1:2 Шеффилд Юнайтед25.04.26 КПР 2:3 Дерби Каунти21.04.26 Норвич 2:1 Дерби Каунти18.04.26 Дерби Каунти 1:0 Оксфорд Юнайтед11.04.26 Саутгемптон 2:1 Дерби Каунти
|69
|9
|Норвич
|46
|19
|8
|19
|63 - 56
|02.05.26 Халл Сити 2:1 Норвич25.04.26 Норвич 1:1 Суонси21.04.26 Норвич 2:1 Дерби Каунти18.04.26 Бристоль Сити 2:4 Норвич11.04.26 Норвич 0:2 Ипсвич Таун
|65
|10
|Бирмингем
|46
|17
|13
|16
|57 - 56
|02.05.26 Портсмут 1:1 Бирмингем25.04.26 Бирмингем 2:1 Бристоль Сити22.04.26 Бирмингем 2:1 Престон Норт Энд18.04.26 Халл Сити 1:1 Бирмингем12.04.26 Бирмингем 2:0 Рексхэм
|64
|11
|Суонси
|46
|18
|10
|18
|57 - 59
|02.05.26 Суонси 3:1 Чарльтон25.04.26 Норвич 1:1 Суонси21.04.26 КПР 1:2 Суонси18.04.26 Суонси 1:2 Саутгемптон11.04.26 Лестер 0:1 Суонси
|64
|12
|Бристоль Сити
|46
|17
|11
|18
|59 - 59
|02.05.26 Бристоль Сити 2:0 Сток Сити25.04.26 Бирмингем 2:1 Бристоль Сити21.04.26 Саутгемптон 2:2 Бристоль Сити18.04.26 Бристоль Сити 2:4 Норвич11.04.26 КПР 0:0 Бристоль Сити
|62
|13
|Шеффилд Юнайтед
|46
|18
|6
|22
|66 - 66
|02.05.26 Дерби Каунти 1:2 Шеффилд Юнайтед25.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:3 Престон Норт Энд22.04.26 Шеффилд Юнайтед 1:3 Блэкберн18.04.26 Уотфорд 0:2 Шеффилд Юнайтед11.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:1 Халл Сити
|60
|14
|Престон Норт Энд
|46
|15
|15
|16
|55 - 62
|02.05.26 Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон25.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:3 Престон Норт Энд22.04.26 Бирмингем 2:1 Престон Норт Энд18.04.26 Престон Норт Энд 0:2 Вест Бромвич11.04.26 Чарльтон 1:2 Престон Норт Энд
|60
|15
|КПР
|46
|16
|10
|20
|61 - 73
|02.05.26 Ипсвич Таун 3:0 КПР25.04.26 КПР 2:3 Дерби Каунти21.04.26 КПР 1:2 Суонси18.04.26 Миллуолл 2:0 КПР11.04.26 КПР 0:0 Бристоль Сити
|58
|16
|Уотфорд
|46
|14
|15
|17
|53 - 65
|02.05.26 Уотфорд 0:4 Ковентри Сити25.04.26 Мидлсбро 5:1 Уотфорд21.04.26 Вест Бромвич 3:0 Уотфорд18.04.26 Уотфорд 0:2 Шеффилд Юнайтед11.04.26 Оксфорд Юнайтед 2:0 Уотфорд
|57
|17
|Сток Сити
|46
|15
|10
|21
|51 - 56
|02.05.26 Бристоль Сити 2:0 Сток Сити25.04.26 Сток Сити 1:3 Портсмут21.04.26 Сток Сити 1:3 Миллуолл18.04.26 Рексхэм 2:0 Сток Сити11.04.26 Сток Сити 1:1 Блэкберн
|55
|18
|Портсмут
|46
|14
|13
|19
|49 - 64
|02.05.26 Портсмут 1:1 Бирмингем25.04.26 Сток Сити 1:3 Портсмут21.04.26 Ковентри Сити 5:1 Портсмут18.04.26 Портсмут 1:0 Лестер14.04.26 Портсмут 2:0 Ипсвич Таун
|55
|19
|Чарльтон
|46
|13
|14
|19
|44 - 58
|02.05.26 Суонси 3:1 Чарльтон25.04.26 Чарльтон 2:1 Халл Сити22.04.26 Чарльтон 1:2 Ипсвич Таун18.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Чарльтон11.04.26 Чарльтон 1:2 Престон Норт Энд
|53
|20
|Блэкберн
|46
|13
|13
|20
|42 - 56
|02.05.26 Блэкберн 0:1 Лестер22.04.26 Шеффилд Юнайтед 1:3 Блэкберн17.04.26 Блэкберн 1:1 Ковентри Сити14.04.26 Саутгемптон 3:0 Блэкберн11.04.26 Сток Сити 1:1 Блэкберн
|52
|21
|Вест Бромвич
|46
|13
|14
|19
|48 - 58
|02.05.26 Шеффилд Уэнсдей 2:1 Вест Бромвич25.04.26 Вест Бромвич 0:0 Ипсвич Таун21.04.26 Вест Бромвич 3:0 Уотфорд18.04.26 Престон Норт Энд 0:2 Вест Бромвич10.04.26 Вест Бромвич 0:0 Миллуолл
|51
|22
|Оксфорд Юнайтед
|46
|11
|14
|21
|45 - 59
|02.05.26 Миллуолл 2:0 Оксфорд Юнайтед25.04.26 Оксфорд Юнайтед 4:1 Шеффилд Уэнсдей21.04.26 Оксфорд Юнайтед 0:1 Рексхэм18.04.26 Дерби Каунти 1:0 Оксфорд Юнайтед11.04.26 Оксфорд Юнайтед 2:0 Уотфорд
|47
|23
|Лестер
|46
|12
|16
|18
|58 - 68
|02.05.26 Блэкберн 0:1 Лестер24.04.26 Лестер 1:1 Миллуолл21.04.26 Лестер 2:2 Халл Сити18.04.26 Портсмут 1:0 Лестер11.04.26 Лестер 0:1 Суонси
|46
|24
|Шеффилд Уэнсдей
|46
|2
|12
|32
|29 - 89
|02.05.26 Шеффилд Уэнсдей 2:1 Вест Бромвич25.04.26 Оксфорд Юнайтед 4:1 Шеффилд Уэнсдей22.04.26 Мидлсбро 1:0 Шеффилд Уэнсдей18.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Чарльтон11.04.26 Ковентри Сити 0:0 Шеффилд Уэнсдей
|0
Инфографика
Ipswich Town 🤝 @premierleague.— Ipswich Town (@IpswichTown) May 2, 2026
WE'RE GOING UP AGAIN! ⬆️ pic.twitter.com/6S6QXdHKDP
SIGNING OFF, CHAMPIONS STYLE. 🌟 pic.twitter.com/sZ4BCr5pwn— Coventry City (@Coventry_City) May 2, 2026
Сложно давать прогноз на чемпионат мира в дивизионе 1A
Киевляне выиграли на своем поле и продолжают борьбу