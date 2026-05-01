Испания vs Германия. Кто получит дополнительную путевку в Лигу чемпионов?
Испания и Германия продолжают борьбу за дополнительную путевку в Лигу чемпионов сезона 2026/27.
две лучшие ассоциации по итогам сезонного рейтинга УЕФА получают дополнительные места, и одна из них уже определена.
Англия ранее уже обеспечила себе право делегировать в ЛЧ пятую команду Премьер-лиги.
Текущий односезонный рейтинг УЕФА выглядит так:
- Англия – 27.125, Испания – 21.781, Германия – 21.214.
За вторую квоту продолжают борьбу Испания и Германия. У Испании в турнирах продолжают выступление две команды – Атлетико (ЛЧ) и Райо Вальекано (ЛК). Аналогичная ситуация и у Германии: Бавария (ЛЧ) и Фрайбург (ЛЕ).
А вот Португалия (20.500) Италия (19.000) и Франция (17.821) уже потеряли математические шансы попасть в топ-2.
Коэффициент УЕФА формируется на основе результатов клубов в еврокубках: за победу начисляется 2 очка, за ничью – 1, дополнительно учитываются бонусы за выход в следующие стадии. Общий показатель делится на количество клубов, представлявших страну в текущем сезоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
