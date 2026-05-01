Статистические расклады. Каковы шансы Шахтера получить путевку в основу ЛЧ

Эксперты продолжают изучать шансы Шахтера на получение прямой путевки в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27.

Горняки в первом полуфинальном матче Лиги конференций в польском Кракове уступили английской команде Кристал Пэлас (1:3). Ответная игра пройдет 7 мая в Лондоне.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер (56.250) занимает 44-ю позицию.

Чтобы получить путевку в основу ЛЧ, горнякам нужно совпадение условий:

1) Шахтер должен станет чемпионом Украины 2025/26

2) Вакантной должна стать путевка для обладателя трофея ЛЧ – тогда произойдет ребаланс

3) Шахтеру нужно стать командой, которая имеет самый высокий рейтинг УЕФА среди тех, кто войдет в Путь чемпионов

Горняки очень близки к триумфу в УПЛ. Перевес над ЛНЗ, который занимает второе место, составляет 8 очков за 5 туров до финиша турнира.

Путевка для обладателя трофея ЛЧ почти наверняка станет вакантной. Среди полуфиналистов ЛЧ текущего сезона – Арсенал, Бавария и ПСЖ уже гарантировали себе выход в следующий турнир ЛЧ через национальные чемпионаты, а Атлетико (4-е место Ла Лиги) вряд ли упустит перевес в 10 очков над Бетисом за 5 туров до конца.

В гонке за возможную прямую путевку в ЛЧ Шахтер уступает греческому Олимпиакосу (62.250) и шотландскому Рейнджерс (59.250).

Опередить Олимпиакос в рейтинге уже не удастся, а чтобы отыграть отставание 3,000 от Рейнджерс – горнякам в оставшихся матчах Лиги конференций нужно взять 3 очка в двух матчах – втором полуфинале и финале (по системе 2 очка – за победу, 1 очко за ничью), плюс заодно будет получен бонус 0,5 очка – за выход в финал.

Однако есть хорошие новости для Шахтера

Горняки с солидным перевесом лидируют в своем чемпионате, а вот Олимпиакос и Рейнджерс с большой вероятностью не выиграют национальный титул в этом сезоне. И такой расклад принесет Шахтеру прямую путевку в ЛЧ.

Ситуация в чемпионате Греции (4 тура до финиша):

АЕК (66 очков), Олимпиакос (61), ПАОК (58), Панатинаикос (50)

Ситуация в чемпионате Шотландии (4 тура до финиша):

Хартс (73 очка), Селтик (70), Рейнджерс (69), Мотеруэлл (57)

Если Олимпиакос станет победителем чемпионата Греции (а Рейнджерс не выиграет титул в Шотландии), то Шахтер в статусе победителя сезона УПЛ может оказаться напрямую в Q4 ЛЧ, заменив в нем греческий клуб.

В самом худшем случае, если и Олимпиакос, и Рейнджерс станут чемпионами своих стран (и при этом Шахтер не опередит шотландский клуб в рейтинге), тогда горняки начнут евросезон с 2-го раунда квалификации (Q2) ЛЧ.

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)

