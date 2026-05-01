Статистические расклады. Каковы шансы Шахтера получить путевку в основу ЛЧ
Основное внимание – к греческому Олимпиакосу и шотландскому Рейнджерс
Эксперты продолжают изучать шансы Шахтера на получение прямой путевки в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27.
Горняки в первом полуфинальном матче Лиги конференций в польском Кракове уступили английской команде Кристал Пэлас (1:3). Ответная игра пройдет 7 мая в Лондоне.
В клубном рейтинге УЕФА Шахтер (56.250) занимает 44-ю позицию.
Чтобы получить путевку в основу ЛЧ, горнякам нужно совпадение условий:
- 1) Шахтер должен станет чемпионом Украины 2025/26
- 2) Вакантной должна стать путевка для обладателя трофея ЛЧ – тогда произойдет ребаланс
- 3) Шахтеру нужно стать командой, которая имеет самый высокий рейтинг УЕФА среди тех, кто войдет в Путь чемпионов
Горняки очень близки к триумфу в УПЛ. Перевес над ЛНЗ, который занимает второе место, составляет 8 очков за 5 туров до финиша турнира.
Путевка для обладателя трофея ЛЧ почти наверняка станет вакантной. Среди полуфиналистов ЛЧ текущего сезона – Арсенал, Бавария и ПСЖ уже гарантировали себе выход в следующий турнир ЛЧ через национальные чемпионаты, а Атлетико (4-е место Ла Лиги) вряд ли упустит перевес в 10 очков над Бетисом за 5 туров до конца.
В гонке за возможную прямую путевку в ЛЧ Шахтер уступает греческому Олимпиакосу (62.250) и шотландскому Рейнджерс (59.250).
Опередить Олимпиакос в рейтинге уже не удастся, а чтобы отыграть отставание 3,000 от Рейнджерс – горнякам в оставшихся матчах Лиги конференций нужно взять 3 очка в двух матчах – втором полуфинале и финале (по системе 2 очка – за победу, 1 очко за ничью), плюс заодно будет получен бонус 0,5 очка – за выход в финал.
Однако есть хорошие новости для Шахтера
Горняки с солидным перевесом лидируют в своем чемпионате, а вот Олимпиакос и Рейнджерс с большой вероятностью не выиграют национальный титул в этом сезоне. И такой расклад принесет Шахтеру прямую путевку в ЛЧ.
Ситуация в чемпионате Греции (4 тура до финиша):
- АЕК (66 очков), Олимпиакос (61), ПАОК (58), Панатинаикос (50)
Ситуация в чемпионате Шотландии (4 тура до финиша):
- Хартс (73 очка), Селтик (70), Рейнджерс (69), Мотеруэлл (57)
Если Олимпиакос станет победителем чемпионата Греции (а Рейнджерс не выиграет титул в Шотландии), то Шахтер в статусе победителя сезона УПЛ может оказаться напрямую в Q4 ЛЧ, заменив в нем греческий клуб.
В самом худшем случае, если и Олимпиакос, и Рейнджерс станут чемпионами своих стран (и при этом Шахтер не опередит шотландский клуб в рейтинге), тогда горняки начнут евросезон с 2-го раунда квалификации (Q2) ЛЧ.
Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27
(если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)
Таблица коэффициентов УЕФА 2026
(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)
Рейтинг УЕФА за 1 сезон и за 5 лет
Односезонный рейтинг: гонка за две дополнительные путевки в ЛЧ
Клубный рейтинг УЕФА
ну і 4 бали за 4 тури то цілком реально відіграти і грекам, і шотландцям.
Хоча, хотілося б щоб ШД потрапив напряму в ЛЧ