  Итоги дня Лиги Европы. Астон Вилла проиграла дерби, Брага вырвала победу
30 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 01 мая 2026, 00:08
Итоги дня Лиги Европы. Астон Вилла проиграла дерби, Брага вырвала победу

В этот вечер сыграны первые поединки этой стадии

30 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 01 мая 2026, 00:08
40
1 Comments
Итоги дня Лиги Европы. Астон Вилла проиграла дерби, Брага вырвала победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

30 апреля состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот вечер сыграны первые поединки этой стадии, а ответные матчи состоятся через неделю – 7 мая.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Брага вырвала победу у Фрайбурга в компенсированное время, с голом на 90+2 минуте (2:1).

Английское дерби между командами Ноттингем Форест и Астон Вилла завершилось в пользу хозяев поля (1:0).

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/2 финала. Первые матчи. 30 апреля 2026

30.04. 22:00. Брага (Португалия) – Фрайбург (Германия) – 2:1

Голы: Тикназ, 8, Доржелес, 90+2 – Грифо, 16

Незабитый пенальти: Саласар, 45+2 (Брага)

30.04. 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Астон Вилла (Англия) – 1:0

Глол: Крис Вуд, 71 (пенальти)

Сетка плей-офф

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Шахтар грав в ЛК, а як зіграло дєрнамо сьогодні? 🤨
