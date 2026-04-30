Итоги дня Лиги Европы. Астон Вилла проиграла дерби, Брага вырвала победу

30 апреля состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот вечер сыграны первые поединки этой стадии, а ответные матчи состоятся через неделю – 7 мая.

Брага вырвала победу у Фрайбурга в компенсированное время, с голом на 90+2 минуте (2:1).

Английское дерби между командами Ноттингем Форест и Астон Вилла завершилось в пользу хозяев поля (1:0).

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/2 финала. Первые матчи. 30 апреля 2026

30.04. 22:00. Брага (Португалия) – Фрайбург (Германия) – 2:1

Голы: Тикназ, 8, Доржелес, 90+2 – Грифо, 16

Незабитый пенальти: Саласар, 45+2 (Брага)

30.04. 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Астон Вилла (Англия) – 1:0

Глол: Крис Вуд, 71 (пенальти)

