Итоги дня Лиги Европы. Астон Вилла проиграла дерби, Брага вырвала победу
В этот вечер сыграны первые поединки этой стадии
30 апреля состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот вечер сыграны первые поединки этой стадии, а ответные матчи состоятся через неделю – 7 мая.
Брага вырвала победу у Фрайбурга в компенсированное время, с голом на 90+2 минуте (2:1).
Английское дерби между командами Ноттингем Форест и Астон Вилла завершилось в пользу хозяев поля (1:0).
Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1/2 финала. Первые матчи. 30 апреля 2026
30.04. 22:00. Брага (Португалия) – Фрайбург (Германия) – 2:1
Голы: Тикназ, 8, Доржелес, 90+2 – Грифо, 16
Незабитый пенальти: Саласар, 45+2 (Брага)
30.04. 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Астон Вилла (Англия) – 1:0
Глол: Крис Вуд, 71 (пенальти)
Сетка плей-офф
