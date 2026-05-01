ФОТО. С надеждой на вторую игру. Шахтер в ярком матче уступил Кристал Пэлас

Донецкий Шахтер потерпел поражение от английского Кристал Пэлас в первом матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА. Поединок в Кракове завершился со счетом 1:3.

Старт игры сложился для горняков крайне неудачно: уже на 1-й минуте гости открыли счет. После борьбы в воздухе Жан-Филип Матета вывел Исмаилу Сарра на ударную позицию, и тот точно пробил в дальний угол. В дальнейшем Шахтер перехватил инициативу, но реальные шансы для взятия ворот до перерыва не использовал.

Сразу после возобновления игры украинская команда сравняла счет: на 47-й минуте после подачи с углового Педриньо бразилец Кауан Элиас головой сбросил мяч во вратарскую, где Олег Очеретько в одно касание отправил его в сетку (1:1).

Однако на 58-й минуте гости снова вышли вперед: после вбрасывания из аута мяч оказался в центре штрафной, откуда Даити Камада точно пробил в угол (2:1). Горняки создали несколько моментов, однако реализовать их не смогли. На 84-й минуте Кристал Пэлас провел результативную контратаку: Йорген Странд Ларсен выскочил по центру и переиграл Ризныка, установив окончательный счет (3:1).

Ответный матч состоится 7 мая в Лондоне на стадионе Селхерст Парк. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Горнякам нужно отыграть два мяча.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/2 финала. Первый матч. 30 апреля 2026

Краков, Городской стадион имени Хенрика Реймана, 29842 зрителя

Шахтер (Донецк) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:3

Голы: 0:1 Сарр (1), 1:1 Очеретько (47), 1:2 Камада (58), 1:3 Странд Ларсен (84)

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Бондар, Матвиенко (к), Педро Энрике, Очеретько (Назарина, 83), Педриньо (Бондаренко, 74), Марлон Гомес (Изаки, 65), Алисон, Эгиналду (Невертон, 74), Кауан Элиас (Траоре, 83)

