Итоги дня Лиги конференций. Сетка плей-офф: Шахтер проиграл Кристал Пэлас
В другом полуфинальном матче Райо Вальекано взял верх над Страсбургом
Вечером 30 апреля состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26
В этот день сыграно оба поединка, а ответные матчи состоятся через неделю – 7 мая.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Донецкий Шахтер в польском Кракове проиграл домашний поединок против английского Кристал Пэлас (1:3).
У горняков отличился Олег Очеретько, а у гостей забили Исмаила Сарр, Даити Камара, Йорген Странд Ларсен.
В другом полуфинальном матче испанский Райо Вальекано победил французский Страсбург (1:0).
Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.
Лига конференций УЕФА 2025/26
1/2 финала. Первые матчи. 30 апреля 2026
22:00. Шахтер (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:3
Голы: Очеретько, 48 – Сарр, 1, Камада, 58, Ларсен, 84
22:00. Райо Вальекано (Испания) – Страсбург (Франция) – 1:0
Гол: Алемао, 54
Сетка плей-офф
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
