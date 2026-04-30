Итоги дня Лиги конференций. Сетка плей-офф: Шахтер проиграл Кристал Пэлас

Вечером 30 апреля состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

В этот день сыграно оба поединка, а ответные матчи состоятся через неделю – 7 мая.

Донецкий Шахтер в польском Кракове проиграл домашний поединок против английского Кристал Пэлас (1:3).

У горняков отличился Олег Очеретько, а у гостей забили Исмаила Сарр, Даити Камара, Йорген Странд Ларсен.

В другом полуфинальном матче испанский Райо Вальекано победил французский Страсбург (1:0).

Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/2 финала. Первые матчи. 30 апреля 2026

22:00. Шахтер (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:3

Голы: Очеретько, 48 – Сарр, 1, Камада, 58, Ларсен, 84

22:00. Райо Вальекано (Испания) – Страсбург (Франция) – 1:0

Гол: Алемао, 54

Сетка плей-офф

​