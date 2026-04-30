Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги дня Лиги конференций. Сетка плей-офф: Шахтер проиграл Кристал Пэлас
Лига конференций
30 апреля 2026, 23:54 | Обновлено 01 мая 2026, 00:06
В другом полуфинальном матче Райо Вальекано взял верх над Страсбургом

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 апреля состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

В этот день сыграно оба поединка, а ответные матчи состоятся через неделю – 7 мая.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в польском Кракове проиграл домашний поединок против английского Кристал Пэлас (1:3).

У горняков отличился Олег Очеретько, а у гостей забили Исмаила Сарр, Даити Камара, Йорген Странд Ларсен.

В другом полуфинальном матче испанский Райо Вальекано победил французский Страсбург (1:0).

Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/2 финала. Первые матчи. 30 апреля 2026

22:00. Шахтер (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:3

Голы: Очеретько, 48 – Сарр, 1, Камада, 58, Ларсен, 84

22:00. Райо Вальекано (Испания) – Страсбург (Франция) – 1:0

Гол: Алемао, 54

Сетка плей-офф

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Так, Шахтар сьогодні програв, це бачив.. а як Дєрьнамо зіграло? 🧐
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем