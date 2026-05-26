Сент-Этьен – Ницца – 0:0. Первый бой за путевку в Лигу 1. Видеообзор

Вечером 26 мая прошел первый матч финала плей-офф за право выступать во французской Лиге 1.

Сент-Этьен и Ницца завершили встречу без забитых мячей (0:0).

Первый поединок на Стад Жоффруа-Гишар прошел в упорной борьбе, команды создали мало голевых моментов.

Ответный матч между этими командами пройдет 29 мая на домашней арене Ниццы.

Чемпионат Франции. Переходный плей-офф, финал

Первый матч, 26 мая 2026. Сент-Этьен, Стад Жоффруа-Гишар

Сент-Этьен – Ницца – 0:0

