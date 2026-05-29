  Участник ЧМ-2026 дома не сумел обыграть соперника перед стартом мундиаля
29 мая 2026, 23:32 | Обновлено 30 мая 2026, 00:28
Участник ЧМ-2026 дома не сумел обыграть соперника перед стартом мундиаля

Босния и Герцеговина сыграла вничью с Северной Македонией

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 мая состоялся товарищеский матч между сборными Боснии и Герцеговины и Северной Македонии.

Поединок в Сараево на стадионе Асим Ферхатович-Хасе завершился без забитых мячей (0:0).

Хозяева владели преимуществом на протяжении большей части встречи, однако забить не сумели.

Сборная Боснии ведет подготовку к чемпионату мира 2026, а македонцы на мундиаль не попали.

Боснийцы сыграют на ЧМ-2026 в группе B с командами Канады, Катара и Швейцарии.

Товарищеский матч. 29 мая 2026. Сараево (Босния)

Босния и Герцеговина – Северная Македония – 0:0

Николай Степанов
