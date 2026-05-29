Участник ЧМ-2026 дома не сумел обыграть соперника перед стартом мундиаля
Босния и Герцеговина сыграла вничью с Северной Македонией
Вечером 29 мая состоялся товарищеский матч между сборными Боснии и Герцеговины и Северной Македонии.
Поединок в Сараево на стадионе Асим Ферхатович-Хасе завершился без забитых мячей (0:0).
Хозяева владели преимуществом на протяжении большей части встречи, однако забить не сумели.
Сборная Боснии ведет подготовку к чемпионату мира 2026, а македонцы на мундиаль не попали.
Боснийцы сыграют на ЧМ-2026 в группе B с командами Канады, Катара и Швейцарии.
Товарищеский матч. 29 мая 2026. Сараево (Босния)
Босния и Герцеговина – Северная Македония – 0:0
