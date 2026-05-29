Товарищеские матчи. Иран готовится к мундиалю, несмотря на все трудности
В спарринге в турецкой Анталии команда Ирана обыграла Гамбию со счетом 3:1
Вечером 29 мая состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Сборная Ирана готовится к турниру, несмотря на все трудности, связанными с недавними военными действиями.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В спарринге в турецкой Анталии команда Ирана обыграла Гамбию со счетом 3:1.
Сборная Ирана на чемпионате мира 2026 сыграет в группе G с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.
В других матчах игрового дня Ирак обыграл Андорру (1:0), а ЮАР и Никарагуа разошлись миром (0:0).
Товарищеские матчи. 29 мая 2026
Иран – Гамбия – 3:1
Голы: Юсефи, 59, Резаеян, 68, Тареми, 68 – Колли, 42
Ирак – Андорра – 1:0
Гол: Хашим, 20
ЮАР – Никарагуа – 0:0
Фотогалерея: сборная Ирана
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может оказаться в «Трабзонспоре»
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии