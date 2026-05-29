Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи. Иран готовится к мундиалю, несмотря на все трудности
Международные товарищеские матчи
Иран
29.05.2026 18:30 – FT 3 : 1
Гамбия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
29 мая 2026, 21:36 |
73
0

Товарищеские матчи. Иран готовится к мундиалю, несмотря на все трудности

В спарринге в турецкой Анталии команда Ирана обыграла Гамбию со счетом 3:1

29 мая 2026, 21:36 |
73
0
Товарищеские матчи. Иран готовится к мундиалю, несмотря на все трудности
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 мая состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборная Ирана готовится к турниру, несмотря на все трудности, связанными с недавними военными действиями.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В спарринге в турецкой Анталии команда Ирана обыграла Гамбию со счетом 3:1.

Сборная Ирана на чемпионате мира 2026 сыграет в группе G с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

В других матчах игрового дня Ирак обыграл Андорру (1:0), а ЮАР и Никарагуа разошлись миром (0:0).

Товарищеские матчи. 29 мая 2026

Иран – Гамбия – 3:1

Голы: Юсефи, 59, Резаеян, 68, Тареми, 68 – Колли, 42

Ирак – Андорра – 1:0

Гол: Хашим, 20

ЮАР – Никарагуа – 0:0

Фотогалерея: сборная Ирана

По теме:
Босния и Герцеговина – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE
КАЗЕМИРО: «Постоянно приходится говорить о Неймаре, Неймаре, Неймаре»
Женская сборная Украины 3х3 провела последние спарринги перед ЧМ
товарищеские матчи сборная Ирана по футболу сборная Гамбии по футболу сборная Ирака по футболу сборная Андорры по футболу сборная ЮАР по футболу сборная Никарагуа по футболу ЧМ-2026 по футболу Мехди Тареми
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Футбол | 29 мая 2026, 08:04 30
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс

Украинец может оказаться в «Трабзонспоре»

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29 мая 2026, 12:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом
Футбол | 29.05.2026, 17:30
Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом
Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 29.05.2026, 13:17
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Два травмированных футболиста Арсенала вернутся к финалу Лиги чемпионов
Футбол | 29.05.2026, 21:39
Два травмированных футболиста Арсенала вернутся к финалу Лиги чемпионов
Два травмированных футболиста Арсенала вернутся к финалу Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 2
Бокс
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 133
Теннис
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 11
Футбол
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 31
Футбол
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
28.05.2026, 07:45 17
Бокс
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем