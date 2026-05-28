Участник ЧМ-2026 проиграл сборной из Европы, не попавшей на мундиаль
Ирландия на домашней арене в Дублине нанесла поражение Катару со счетом 1:0
Вечером 28 мая сборная Ирландии выиграла товарищеский матч против команды Катара (1:0).
Спарринг прошел на стадионе Авива в ирландском Дублине.
Единственный в матче гол на 5-й минуте забил Нейтан Коллинз, ирландский защитник Брентфорда.
В конце первого тайма у хозяев поля был удален хавбек Джек Мойлан.
Сборная Ирландии не попала на чемпионат мира 2026, а команда Катара сыграет в группе B с командами Канады, Боснии и Швейцарии.
Товарищеский матч
28 мая 2026. Дублин (Ирландия), стадион Авива
Ирландия – Катар – 1:0
Гол: Нейтан Коллинз, 5
Удаление: Джек Мойлан, 45 (Ирландия)
