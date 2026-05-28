Египет пополнил список стран, сыгравших товарняк с рф. Мармуш тоже на поле
Спарринг состоялся вечером 28 мая в египетском Каире
На поле со старта у Египта вышел Омар Мармуш, хавбек Манчестер Сити, и сыграл 72 минуты.
Единственный гол забил Мостафа Зико на 65-й минуте, и Египет выиграл матч (1:0).
Сборная Египта на ЧМ-2026 сыграет в группе G против команд Бельгии, Иран и Новой Зеландии.
Список сборных, которые сыграли товарняки с рф после начала большой войны
- 2022 – Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан
- 2023 – Иран, Ирак, Катар, Камерун, Кения, Куба
- 2024 – Сербия, беларусь, Вьетнам, Бруней, Сирия
- 2025 – Гренада, Замбия, Нигерия, беларусь, Иордания, Катар, Иран, Боливия, Перу, Чили
- 2026 – Никарагуа, Мали, Египет
Это перечень стран, проигнорировавших спортивную изоляцию рф и международные спортивные нормы и принципы.
Сборная РФ отстранена от участия в официальных международных футбольных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА и может проводить только товарищеские матчи вне турниров.
