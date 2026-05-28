Сборная Украины проведет встречу с болельщиками во Львове

Во Львове 3 июня в 16:15 состоится встреча сборной Украины с болельщиками. Впервые с момента полномасштабного вторжения рф национальная сборная Украины собирается на родной земле.

В УАФ рассказали подробности:

«Регламент безопасности не позволяет сборной Украины проводить официальные международные матчи дома. Но команда стремится быть как можно ближе к тем, ради кого она выходит на поле. Этот сбор в Украине – наша благодарность каждому украинцу. Мы не можем подарить вам большой матч на родном стадионе прямо сейчас, но мы дарим вам свою энергию и открытость.

В среду, 3 июня, в городе Льва состоится уникальное событие – открытая тренировка национальной команды и долгожданная встреча с болельщиками. Это шанс почувствовать единство, поддержать главную команду страны и вдохновить друг друга на новые победы. Мероприятие примет львовский стадион СКИФ. Начало – в 16:15. Билеты – бесплатные.

Условия приобретения билетов: один болельщик может приобрести до четырех билетов, билеты обмену и возврату не подлежат, рассадка – свободная (приобретенный билет дает право занять любое свободное место на трибуне в паблик-зоне), ворота стадиона открываются за час до начала мероприятия.

В случае объявления воздушной тревоги просим неукоснительно соблюдать указания организаторов и работников службы безопасности».