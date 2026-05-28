Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 мая 2026, 21:55 | Обновлено 28 мая 2026, 22:20
Сборная Украины проведет встречу с болельщиками во Львове

Мероприятие пройдет 3 июня в 16:15 на львовском стадионе СКИФ

Во Львове 3 июня в 16:15 состоится встреча сборной Украины с болельщиками. Впервые с момента полномасштабного вторжения рф национальная сборная Украины собирается на родной земле.

В УАФ рассказали подробности:

«Регламент безопасности не позволяет сборной Украины проводить официальные международные матчи дома. Но команда стремится быть как можно ближе к тем, ради кого она выходит на поле. Этот сбор в Украине – наша благодарность каждому украинцу. Мы не можем подарить вам большой матч на родном стадионе прямо сейчас, но мы дарим вам свою энергию и открытость.

В среду, 3 июня, в городе Льва состоится уникальное событие – открытая тренировка национальной команды и долгожданная встреча с болельщиками. Это шанс почувствовать единство, поддержать главную команду страны и вдохновить друг друга на новые победы. Мероприятие примет львовский стадион СКИФ. Начало – в 16:15. Билеты – бесплатные.

Условия приобретения билетов: один болельщик может приобрести до четырех билетов, билеты обмену и возврату не подлежат, рассадка – свободная (приобретенный билет дает право занять любое свободное место на трибуне в паблик-зоне), ворота стадиона открываются за час до начала мероприятия.

В случае объявления воздушной тревоги просим неукоснительно соблюдать указания организаторов и работников службы безопасности».

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Альварес обратился к руководству Атлетико после предложения Барселоны
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
