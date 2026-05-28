Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Женская сборная Украины проведет открытую тренировку на базе Карпат
28 мая 2026, 22:19 | Обновлено 28 мая 2026, 22:20
Женская сборная Украины проведет открытую тренировку на базе Карпат

Мероприятие пройдет 29 мая в 17:00 в Бартатове Львовской области

23
29 мая в 17:00 во Львовской области состоится открытая тренировка женской сборной Украины по футболу.

Мероприятие пройдет на тренировочной базе ФК Карпаты (с. Бартатов). Болельщики и представители медиа получат возможность наблюдать за тренировочным процессом команды.

После завершения тренировки запланировано взаимодействие с футболистками местных девичьих клубов и розыгрыш игровой футболки национальной сборной с подписями всех игроков.

Также во время мероприятия состоится пресс-конференция, в которой примут участие главный тренер женской сборной Украины Ия Андрущак и три футболистки.

Программа мероприятия:

  • 17:00–18:10 – открытая тренировка женской сборной Украины
  • 18:10–18:25 – розыгрыш игровой футболки с автографами всех игроков сборной и взаимодействие на поле с футболистками местных клубов Львовской области
  • 18:30 – пресс-конференция главного тренера и трех футболисток женской сборной Украины

женская сборная Украины по футболу тренировка Карпаты Львов пресс-конференция Украинская ассоциация футбола Ия Андрущак
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
