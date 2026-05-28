Женская сборная Украины проведет открытую тренировку на базе Карпат
Мероприятие пройдет 29 мая в 17:00 в Бартатове Львовской области
29 мая в 17:00 во Львовской области состоится открытая тренировка женской сборной Украины по футболу.
Мероприятие пройдет на тренировочной базе ФК Карпаты (с. Бартатов). Болельщики и представители медиа получат возможность наблюдать за тренировочным процессом команды.
После завершения тренировки запланировано взаимодействие с футболистками местных девичьих клубов и розыгрыш игровой футболки национальной сборной с подписями всех игроков.
Также во время мероприятия состоится пресс-конференция, в которой примут участие главный тренер женской сборной Украины Ия Андрущак и три футболистки.
Программа мероприятия:
- 17:00–18:10 – открытая тренировка женской сборной Украины
- 18:10–18:25 – розыгрыш игровой футболки с автографами всех игроков сборной и взаимодействие на поле с футболистками местных клубов Львовской области
- 18:30 – пресс-конференция главного тренера и трех футболисток женской сборной Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
