Женская сборная Украины проведет открытую тренировку на базе Карпат

29 мая в 17:00 во Львовской области состоится открытая тренировка женской сборной Украины по футболу.

Мероприятие пройдет на тренировочной базе ФК Карпаты (с. Бартатов). Болельщики и представители медиа получат возможность наблюдать за тренировочным процессом команды.

После завершения тренировки запланировано взаимодействие с футболистками местных девичьих клубов и розыгрыш игровой футболки национальной сборной с подписями всех игроков.

Также во время мероприятия состоится пресс-конференция, в которой примут участие главный тренер женской сборной Украины Ия Андрущак и три футболистки.

Программа мероприятия:

17:00–18:10 – открытая тренировка женской сборной Украины

18:10–18:25 – розыгрыш игровой футболки с автографами всех игроков сборной и взаимодействие на поле с футболистками местных клубов Львовской области

18:30 – пресс-конференция главного тренера и трех футболисток женской сборной Украины

