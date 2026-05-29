  4. Калинина и Ястремская без особой борьбы вышли в 1/8 финала Ролан Гаррос
29 мая 2026, 12:49 | Обновлено 29 мая 2026, 13:14
Калинина и Ястремская без особой борьбы вышли в 1/8 финала Ролан Гаррос

Ангелина и Даяна провели лишь два гейма против Татьяны Марии и Зейнеп Сонмез

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская прошли в 1/8 финала парного разряда Ролан Гаррос 2026.

Во втором раунде украинки вышли на корт против тандема Татьяна Мария (Германия) / Зейнеп Сонмез (Турция). После двух геймов соперницы Ангелины и Даяны снялись с поединка.

Ролан Гаррос 2026. Пары. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – Татьяна Мария (Германия) / Зейнеп Сонмез (Турция) – 2:0, RET., Мария / Сонмез

В третьем гейме Сонмез врезалась в стенд в конце корта и получил травму, так и не сумев продолжить поединок.

Ангелина и Даяна в третьем круге Ролан Гаррос встретятся либо с Майей Джойнт и Ханне Вандевинкель, либо с Анной Данилиной и Александрой Крунич.

Элина Свитолина – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Ван Сию. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Марта Костюк – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков Sport.ua
Я вже не вперше бачу, як спортсмени ломають ноги через цю рекламну ***. Треба подавати до суду. 
