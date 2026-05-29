Калинина и Ястремская без особой борьбы вышли в 1/8 финала Ролан Гаррос
Ангелина и Даяна провели лишь два гейма против Татьяны Марии и Зейнеп Сонмез
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская прошли в 1/8 финала парного разряда Ролан Гаррос 2026.
Во втором раунде украинки вышли на корт против тандема Татьяна Мария (Германия) / Зейнеп Сонмез (Турция). После двух геймов соперницы Ангелины и Даяны снялись с поединка.
Ролан Гаррос 2026. Пары. 1/16 финала
Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – Татьяна Мария (Германия) / Зейнеп Сонмез (Турция) – 2:0, RET., Мария / Сонмез
В третьем гейме Сонмез врезалась в стенд в конце корта и получил травму, так и не сумев продолжить поединок.
Ангелина и Даяна в третьем круге Ролан Гаррос встретятся либо с Майей Джойнт и Ханне Вандевинкель, либо с Анной Данилиной и Александрой Крунич.
😱 Eso me ha dolido hasta a mí— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2026
😵 El golpetazo que se dio Zeynep Sonmez tras tropezarse con una publicidad durante su partido de dobles
‼️ La turca se tuvo que retirar del partido tras la visita del fisio. #RolandGarros pic.twitter.com/ZoQTqKzS8a
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
УЕФА проигнорировал призывы УАФ относительно фейковых «Шахтера» и «Зари»
Украинская теннисистка высказалась о предстоящем противостоянии с Дианой Шнайдер