Калинина и Ястремская без особой борьбы вышли в 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская прошли в 1/8 финала парного разряда Ролан Гаррос 2026.

Во втором раунде украинки вышли на корт против тандема Татьяна Мария (Германия) / Зейнеп Сонмез (Турция). После двух геймов соперницы Ангелины и Даяны снялись с поединка.

Ролан Гаррос 2026. Пары. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – Татьяна Мария (Германия) / Зейнеп Сонмез (Турция) – 2:0, RET., Мария / Сонмез

В третьем гейме Сонмез врезалась в стенд в конце корта и получил травму, так и не сумев продолжить поединок.

Ангелина и Даяна в третьем круге Ролан Гаррос встретятся либо с Майей Джойнт и Ханне Вандевинкель, либо с Анной Данилиной и Александрой Крунич.