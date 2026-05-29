Ролан Гаррос29 мая 2026, 19:10 | Обновлено 29 мая 2026, 19:40
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Свитолина в двух сетах выиграла у Тамары Корпач в матче третьего раунда мейджора
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.
В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Германии Тамару Корпач (WTA 95) за 1 час и 31 минуту.
Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] – Тамара Корпач (Германия) – 6:2, 6:3
Следующей соперницей Свитолиной будет победительница поединка Пейтон Стернс (США, WTA 78) – Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 11).
Мабуть, так вважає і Гаель, бо на трибуні ми його поки що не бачимо)
В цьому сезоні Еліна взагалі грає в інший теніс чим до того - агресія максимальна , а в захисті завжди грала чудово і цей симбіоз дає прекрасні результати.
Вважаю Еліну одним з головним претендентів на титул.
За тебе вболіває Україна !
Далі - не легші суперниці, але хоча б, за прогнозами, жара спаде; має допомогти для витривалості)
Успіхів!
Елліни! Були необов'язкові помилки з
боку Світоліной! Але все закінчилось
добре. Перемога!