Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
29 мая 2026, 19:10 | Обновлено 29 мая 2026, 19:40
3724
18

Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Свитолина в двух сетах выиграла у Тамары Корпач в матче третьего раунда мейджора

29 мая 2026, 19:10 | Обновлено 29 мая 2026, 19:40
3724
18 Comments
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Германии Тамару Корпач (WTA 95) за 1 час и 31 минуту.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Тамара Корпач (Германия) – 6:2, 6:3

Следующей соперницей Свитолиной будет победительница поединка Пейтон Стернс (США, WTA 78) – Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 11).

По теме:
Жоау Фонсека – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Десятая ракетка проиграла 170-й в 1/16 финала Ролан Гаррос, отдав сет с 5:1
Завершаюшая карьеру Кырстя оформила победу 6:0, 6:0 на пути в 1/8 финала РГ
Элина Свитолина Тамара Корпач выбор редакции Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(81)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Футбол | 29 мая 2026, 07:22 6
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины

На данный момент вопрос о Трубине в «Тоттенхэме» неактуален

Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 29 мая 2026, 14:01 49
Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026

В третьем раунде украинка в двух сетах уступила Ван Сию

КОСТЮК: «В том последнем гейме я буквально молилась, чтобы его выиграть»
Теннис | 29.05.2026, 16:32
КОСТЮК: «В том последнем гейме я буквально молилась, чтобы его выиграть»
КОСТЮК: «В том последнем гейме я буквально молилась, чтобы его выиграть»
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29.05.2026, 12:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Хоккей | 29.05.2026, 00:07
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вітаю! Напишу те ж, що й Марті: справжній Ролан Гаррос для Еліни лише починається. Все, що було на першому тижні - лише розігрів.
Мабуть, так вважає і Гаель, бо на трибуні ми його поки що не бачимо)
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
Молодець Світоліна ! І 14 річна Белінська обіграла 18 річну американку в 3 сеті 6:0!
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Більш ніж впевнений, що Еліна особливо й не налаштовувалася та готувалася проти Корпач. І гра сьогодні це дозволяє. Скільки б Корпач не вигризала поінтів і скільки б Еліна не лупила в аут, усе перекривалося парочкою прийомів на виліт та вінерів після 2-4 ударів. Щось таке було з Бартунковою в Римі. Тепер треба підходити до матчів більш зосереджено. Удачі
Ответить
+6
Чергова чудова перемога на майстерності і досвіді. Трошки забагато  невимушених , але то таке. 
В цьому сезоні Еліна взагалі грає в інший теніс чим до того - агресія максимальна , а в захисті завжди грала чудово і цей симбіоз дає прекрасні результати.
Вважаю Еліну одним з головним претендентів на титул.
Ответить
+5
Молодець!По рахунку впевнено,а по грі багато простих помилок.Бажаю зробити висновкі й в наступних матчах радувати нас класною грою!Хай щастить!
Ответить
+5
Вперед , Еля ! 🇺🇦👏
За тебе вболіває Україна !
Ответить
+3
Молодец, уверенно сыграла.
Ответить
+3
Молодець! Вітаю!
Далі - не легші суперниці, але хоча б, за прогнозами, жара спаде; має допомогти для витривалості)
Успіхів!
Ответить
+1
Так,Еліна в півсили грала ,це було видно ,а напружувалася тоді тільки коли це було потрібно,тому  були деякі прості помилки,задача була вийти далі особливо не заморочуючись ,так вона і зробила! А от далі так не вийде і вона це знає
Ответить
+1
Молодец
Ответить
+1
Чекаємо на Бєлку. Хоча Пейтон може піднести сюрприз.
Ответить
+1
Виникли деякі складнощі з Корпач у
Елліни! Були необов'язкові помилки з
боку Світоліной! Але все закінчилось
добре. Перемога!
Ответить
+1
Ну шановні,що ви пишете ,яке дербі,далі у Костюк Свентек,як ви думаєте,які шанси у Костюк, давайте чесно говорити ,а не літати в хмарах в кращому випадку 70 на 30, дуже хочу помилятися,а в Еліни  теж матч буде нелегким ,тому давайте стримано реагувати,суперниці вже дуже серйозні з цими ,що були нічого навіть і порівнювати,тому справжні труднощі тільки починаються,а ми вже так пишемо немов залишилось обіграти пару ноунеймів і все діло зроблено,ну скільки цих дурниць ще ви будете писати!!???
Ответить
0
Щоб захистити минулорічні очки,Еліні треба виходити у 1/4.Сподіваюся,що це їй до снагі,незалежно від суперниці!Ну а там,сподіваюся побачити перший український чвертьфінал в історії ТВШ(якщо не помиляюся)!
Ответить
0
Дивна ця німкеня, то грає як початківець, то видає серію топ ударів. Неприємно з такими грати, не знаєш чого чекати. Але Еліна справилась і цим задоволена. Чекаємо дербі  і  хай щастить.
Ответить
0
Популярные новости
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 32
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 5
Футбол
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 133
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 2
Бокс
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем