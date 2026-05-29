Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Германии Тамару Корпач (WTA 95) за 1 час и 31 минуту.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Тамара Корпач (Германия) – 6:2, 6:3

Следующей соперницей Свитолиной будет победительница поединка Пейтон Стернс (США, WTA 78) – Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 11).