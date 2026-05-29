Ролан Гаррос29 мая 2026, 14:01 | Обновлено 29 мая 2026, 14:15
3649
44
Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
В третьем раунде украинка в двух сетах уступила Ван Сию
29 мая 2026, 14:01 | Обновлено 29 мая 2026, 14:15
3649
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.
В третьем раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от Ван Сию.
Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Ван Сию (Китай) [Q] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 7:5
В первой партии Юлия упустила преимущество с 3:0 (вела с двумя брейками), а во второй – с 4:2.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 28 мая 2026, 14:55 24
Свитолина, Костюк, Стародубцева и Олейникова продолжают борьбу на мейджоре
Теннис | 29 мая 2026, 12:49 1
Ангелина и Даяна провели лишь два гейма против Татьяны Марии и Зейнеп Сонмез
Футбол | 28.05.2026, 20:40
Хоккей | 29.05.2026, 00:07
Футбол | 29.05.2026, 12:04
Популярные новости
28.05.2026, 13:47 5
29.05.2026, 07:16 31
28.05.2026, 08:29 31
27.05.2026, 09:13 10
28.05.2026, 09:53 2
27.05.2026, 08:32 8
29.05.2026, 05:44 4
28.05.2026, 10:31 5
до того ж таке враження що Юля сама подарувала китаянці перемогу через величезну кількість власних помилок
Нічого дивного, насправді, бо Риба в тому спекотному матчі за рівнем гри була схожа на вчорашнього Сіннера. Китаянка, хоч і формально з другої сотні, сьогодні грала в рази краще, а Юля, навпаки, гірше.
Доки в Юлі не буде нормального тренера кіна не буде. А хлопець нехай залишиться хлопцем.
Дякую за рибу! Успіхів у наступних Турах!
Коментувати гру а ля Ястремська не має сенсу.
Цій китаянці ну дуже щастить - спочатку Баптіст не змогла дограти матч, потім Рибакіну прибрали з її шляху. Навіть цікаво далі прослідкувати за нею...