  4. Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29 мая 2026, 14:01 | Обновлено 29 мая 2026, 14:15
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В третьем раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от Ван Сию.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Ван Сию (Китай) [Q] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 7:5

В первой партии Юлия упустила преимущество с 3:0 (вела с двумя брейками), а во второй – с 4:2.

виграти в другої ракетки  і одразу після цього влетіти від суперниці з середини другої сотні...  просто слів нема...
 до того ж таке враження що Юля сама подарувала китаянці перемогу через величезну кількість власних помилок
Прокляття Ястремської))) не можуть обійти її в рейтингу 
Сумно.Програти якойсь Хіуйе(куйні)після пеоемоги на рибою,жерсть...
Звичний апсет темної конячки в наступному матчі після звитяги над фаворитом. Боявся цього, але всі так дружно вивели Юлю в півфінал, що переконали навіть мене, тож вирішив нічого не казати.
Нічого дивного, насправді, бо Риба в тому спекотному матчі за рівнем гри була схожа на вчорашнього Сіннера. Китаянка, хоч і формально з другої сотні, сьогодні грала в рази краще, а Юля, навпаки, гірше.
Мда, тут культурних слів нема
після риби була найлегша сітка. Жаль
На btu прогноз від ШІ був 57-43 відсотка на користь китаянки. Іноді і ШІ щось знає  .
Доки в Юлі не буде нормального тренера кіна не буде. А хлопець нехай залишиться хлопцем.
Обидно, что проиграла коммуняке.
Прикро як! Юля...
Дякую за рибу! Успіхів у наступних Турах!
Тільки зараз дізнався, що Xiyu Wang і Xinyu Wang це різні Вані) Ох, і розвелось їх...
Програла кваліфу , яка не вилазить х 50 -ти , 100- тисячників. Грала без бажання і емоцій. Програти ВІСІМ !!!!??? геймів підряд - це говорить багато про що.
Коментувати гру а ля Ястремська не має сенсу.
Мабуть програти Рибакиній було б не так прикро
А вона що хотіла ,щоб всі так помилялися як блінкова і рибакіна ?
Можливо, Юля недооцінила китаянку, а потім вже було пізно. А дарма! У неї титулів ITF більше, ніж у Стародубцевой, є один WTA 250 і, на хвилиночку, дівочий ЮСО. І в рейтингу вона досягала тих же місць, що і Юля зараз.
Все просто: Юля поки що не дуже хоче заміж, їй так більше подобається. Вирішила не тиснути )
той випадок що краще промовчати чим щось написати, жах, одне питання вона чесно виграла у Рибакиної, чи та здала гру, після гри з Ван яка проводила вже шосту гру на цьому турнірі і була на пів жива, і програти, таке питання завісло в повітрі.
За перемогу над Рибою респектос, але за сьогоднішню гру тверда "трійка" і сильно замислитись як так можна було цій ноунейм програти, ну хто ця китаянка???
Трохи прикра поразка після такої перемоги над другою ракеткою світу. 
Цій китаянці ну дуже щастить - спочатку Баптіст не змогла дограти матч, потім Рибакіну прибрали з її шляху. Навіть цікаво далі прослідкувати за нею...
Як в попередньому матчі Сельодка смітила помилками по довжині, так сьогодні і Юля була щедра на удари в молоко... Хоча і суперниця не проста. В другому сеті втомилася і почала помилятися, але Юля сама почала чудити і таки не втрималася
Прикро. Програвати Китаю в теніс...Стародубцевої треба міняти тренера, бо з її потенціалом можна піти по шляху Завацької.
