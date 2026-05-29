ОФИЦИАЛЬНО. Энтони Гордон стал футболистом Барселоны

Английский вингер Энтони Гордон перебрался из «Ньюкасла» в «Барселону». Об этом сообщает пресс-служба каталонского гранда.

Срок соглашения между 25-летним футболистом и испанским клубом рассчитан до лета 2031 года.

В текущем сезоне на счету Энтони Гордона 46 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 17 результативными ударами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» находится в шаге от подписания звезды.