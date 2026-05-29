  4. ОФИЦИАЛЬНО. Энтони Гордон стал футболистом Барселоны
29 мая 2026, 22:25 | Обновлено 29 мая 2026, 22:37
ОФИЦИАЛЬНО. Энтони Гордон стал футболистом Барселоны

Стороны подписали соглашение до лета 2031 года

ФК Барселона. Энтони Гордон

Английский вингер Энтони Гордон перебрался из «Ньюкасла» в «Барселону». Об этом сообщает пресс-служба каталонского гранда.

Срок соглашения между 25-летним футболистом и испанским клубом рассчитан до лета 2031 года.

В текущем сезоне на счету Энтони Гордона 46 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 17 результативными ударами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» находится в шаге от подписания звезды.

Даниил Кирияка Источник: ФК Барселона
когда он начинал не верилось, что этот бегунок даже уровень Эвертона потянет. 
а теперь смотри ж ты... 
а теперь смотри ж ты...
