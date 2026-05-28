Барселона в шаге от подписания звезды. Известны подробности

28 мая 2026, 20:23
Бернарду Силва близок к переезду в Каталонию

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва близок к транферу в «Барселону». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 33-летний футболист находится в шаге от перехода в испанский гранд. Срок соглашения между сторонами будет рассчитан до лета 2028 года с опцией продления на еще один сезон.

Присоединится Силва к команде Флика на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету Бернарду Силвы 53 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит предложение по одному из лучших форвардов мира.

Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
