Барселона готовит предложение по одному из лучших форвардов мира
Хулиан Альварес из «Атлетико» может продолжить карьеру в Каталонии
«Барселона» готовит предложение по аргентинскому нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 26-летний футболист намерен сменить клуб летом после того, как несколькими месяцами ранее отказал «матрасникам» в продлении контракта.
После встречи с агентом аргентинца «Барселона» сделает предложение.
В текущем сезоне на счету Хулиана Альвареса 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Гордон переходит в «Барселону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
