28 мая 2026, 12:20 | Обновлено 28 мая 2026, 12:26
Барселона готовит предложение по одному из лучших форвардов мира

Хулиан Альварес из «Атлетико» может продолжить карьеру в Каталонии

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

«Барселона» готовит предложение по аргентинскому нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний футболист намерен сменить клуб летом после того, как несколькими месяцами ранее отказал «матрасникам» в продлении контракта.

После встречи с агентом аргентинца «Барселона» сделает предложение.

В текущем сезоне на счету Хулиана Альвареса 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Гордон переходит в «Барселону».

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер
