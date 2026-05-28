Барселона готовит предложение по одному из лучших форвардов мира

«Барселона» готовит предложение по аргентинскому нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний футболист намерен сменить клуб летом после того, как несколькими месяцами ранее отказал «матрасникам» в продлении контракта.

После встречи с агентом аргентинца «Барселона» сделает предложение.

В текущем сезоне на счету Хулиана Альвареса 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Гордон переходит в «Барселону».