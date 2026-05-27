Гордон переходит в Барселону. Все стороны ударили по рукам
Владельцы «Ньюкасла» приняли предложение чемпионов Испании
Вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не останется в «Барселоне». Каталонцы не стали выкупать его контракт за 30 млн евро, а вложились в другого игрока из Премьер-лиги Англии – Энтони Гордона.
Владельцы «Ньюкасла» приняли предложение чемпионов Испании и продали своего хавбека за 70 млн евро. С учетом бонусов общая сумма может превысить 80 миллионов.
Гордону 25 лет, в прошлом сезоне АПЛ в 26 матчах он забил шесть мячей, из которых только три с игры. Но в Лиге чемпионов вингер отметился 10 голами в 12 поединках.
Энтони Гордон станет шестым самым дорогим новичком в истории «Барселоны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинца претендует «Интер»
Боксер заявил, что готов выйти на ринг ещё раз