Гордон переходит в Барселону. Все стороны ударили по рукам

Вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не останется в «Барселоне». Каталонцы не стали выкупать его контракт за 30 млн евро, а вложились в другого игрока из Премьер-лиги Англии – Энтони Гордона.

Владельцы «Ньюкасла» приняли предложение чемпионов Испании и продали своего хавбека за 70 млн евро. С учетом бонусов общая сумма может превысить 80 миллионов.

Гордону 25 лет, в прошлом сезоне АПЛ в 26 матчах он забил шесть мячей, из которых только три с игры. Но в Лиге чемпионов вингер отметился 10 голами в 12 поединках.

Энтони Гордон станет шестым самым дорогим новичком в истории «Барселоны».