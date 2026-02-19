Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Ньюкасла на три мяча отстает от Мбаппе в рейтинге бомбардиров ЛЧ
Лига чемпионов
Игрок Ньюкасла на три мяча отстает от Мбаппе в рейтинге бомбардиров ЛЧ

Энтони Гордон стал вторым футболистом в сезоне, который забил минимум десять голов

Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 17 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились азербайджанский «Карабах» и английский «Ньюкасл». «Сороки» разгромили соперника со счетом 6:1.

Английский вингер «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон оформил покер и вышел на второе место в рейтинге лучших бомбардиров турнира в сезоне 2025/26.

24-летний футболист стал первым игроком в истории «сорок», который забил десять голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Этот результат позволил Гордону обойти в гонке бомбардиров турнира Гарри Кейна (8) и Эрлинга Холанда (7).

Теперь Энтони опережает только Килиан Мбаппе, который записал на свой счет 13 результативных ударов в футболке мадридского «Реала».

По состоянию на 19 февраля всего два игрока в сезоне достигли отметки в 10+ голов.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в сезоне 2025/26

  • Килиан Мбаппе (Реал) – 13
  • Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед) – 10
  • Гарри Кейн (Бавария) – 8
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)– 7
  • Виктор Осимхен (Галатасарай) – 6
  • Габриэл Мартинелли (Арсенал) – 6
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
