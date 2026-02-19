Игрок Ньюкасла на три мяча отстает от Мбаппе в рейтинге бомбардиров ЛЧ

В среду, 17 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились азербайджанский «Карабах» и английский «Ньюкасл». «Сороки» разгромили соперника со счетом 6:1.

Английский вингер «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон оформил покер и вышел на второе место в рейтинге лучших бомбардиров турнира в сезоне 2025/26.

24-летний футболист стал первым игроком в истории «сорок», который забил десять голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Этот результат позволил Гордону обойти в гонке бомбардиров турнира Гарри Кейна (8) и Эрлинга Холанда (7).

Теперь Энтони опережает только Килиан Мбаппе, который записал на свой счет 13 результативных ударов в футболке мадридского «Реала».

По состоянию на 19 февраля всего два игрока в сезоне достигли отметки в 10+ голов.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в сезоне 2025/26