Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ
Лига Чемпионов
Карабах
18.02.2026 19:45 – FT 1 : 6
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 21:39 | Обновлено 18 февраля 2026, 22:05
626
2

Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ

Первый матч 1/16 финала завершился со счетом 6:1 в пользу английской команды

18 февраля 2026, 21:39 | Обновлено 18 февраля 2026, 22:05
626
2 Comments
Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля английский Ньюкасл уверенно переиграл азербайджанский Карабах в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Сороки выиграли выездной поединок, который прошел на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, со счетом 6:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Еще в первом тайме Ньюкасл отгрузио соперникам пять мячей – покер от Энтони Гордона и мяч Малика Тшау.

Во второй 45-минутке вначале отличился Эльвин Джафаргулиев, забив единственный гол Карабаха в этой встрече. А на 72-й жирную точку поставил Джейкоб Мерфи.

Украинский форвард Карабаха Алексей Кащук провел весь поединок в резерве.

Ответный матч между Ньюкаслом и Карабахом состоится 24 числа на Сент-Джеймс-Парк.

Победитель этого противостояния в следующем раунде плей-офф еврокубка поборется либо с Челси, либо с Барселоной.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 18 февраля

Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия) – 1:6

Голы: Джафаргулиев, 55 – Гордон, 3, 32 (пен.), 33, 45+1 (пен.), Тшау, 8, Мерфи, 72

Карабах: Матеуш Кохальски, Кевин Медина, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде (Дани Болт, 22), Абделла Зубир (Эммануэл Аддай, 85), Леандру Андраде (Бадави Гусейнов, 46), Педро Бикальо, Джонатан Монтьель (Кади Боржес, 85), Элвин Джафаргулиев, Марко Янкович, Камило Дуран (Муса Гурбанли, 88)

Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппье (Жоэлинтон, 77), Льюис Холл, Малик Тшау, Дэн Бёрн, Харви Барнс (Шон Нив, 88), Сандро Тонали, Джозеф Уиллок (Джейкоб Рэмси, 68), Энтони Гордон (Уильям Осула, 68), Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи, 68), Ник Вольтемаде

Предупреждения: Малик Тшау (77)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карабах – Ньюкасл – 1:6. Покер Гордона за тайм. Видео голов и обзор матча
Достижение Луиса Адриано в ЛЧ повторено. Гордон оформил покер
Ньюкасл Карабах Агдам пенальти видео голов и обзор Энтони Гордон Лига чемпионов Малик Тшау Джейкоб Мерфи Алексей Кащук
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Олимпийские игры | 18 февраля 2026, 16:57 28
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026

Французская команда выиграла третью командную гонку на Играх

Цыганков не смог сдержать эмоций после сенсационного матча с Барселоной
Футбол | 18 февраля 2026, 21:22 0
Цыганков не смог сдержать эмоций после сенсационного матча с Барселоной
Цыганков не смог сдержать эмоций после сенсационного матча с Барселоной

Команда Мичела победила 2:1

Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Футбол | 18.02.2026, 07:53
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
В украинском футболе может появиться новый клубный турнир. Известны детали
Футбол | 18.02.2026, 19:07
В украинском футболе может появиться новый клубный турнир. Известны детали
В украинском футболе может появиться новый клубный турнир. Известны детали
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Бокс | 18.02.2026, 07:40
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitalikss86
Карабах сьогодні показав найгіршу гру серед усіх Ігор Карабаха , яких я дивився у цьому сезоні в ЛЧ (а дивився майже усі окрім Ліверпуля)
Ответить
0
ivankondrat96
Ньюкасл - Челсі ми вже бачили. Давайте Барсу)
Ответить
0
Популярные новости
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
17.02.2026, 14:53 9
Футбол
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
17.02.2026, 09:16 4
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
17.02.2026, 09:53 4
Олимпийские игры
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
17.02.2026, 07:55 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 2
Футбол
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем