Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ

18 февраля английский Ньюкасл уверенно переиграл азербайджанский Карабах в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Сороки выиграли выездной поединок, который прошел на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, со счетом 6:1.

Еще в первом тайме Ньюкасл отгрузио соперникам пять мячей – покер от Энтони Гордона и мяч Малика Тшау.

Во второй 45-минутке вначале отличился Эльвин Джафаргулиев, забив единственный гол Карабаха в этой встрече. А на 72-й жирную точку поставил Джейкоб Мерфи.

Украинский форвард Карабаха Алексей Кащук провел весь поединок в резерве.

Ответный матч между Ньюкаслом и Карабахом состоится 24 числа на Сент-Джеймс-Парк.

Победитель этого противостояния в следующем раунде плей-офф еврокубка поборется либо с Челси, либо с Барселоной.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 18 февраля

Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия) – 1:6

Голы: Джафаргулиев, 55 – Гордон, 3, 32 (пен.), 33, 45+1 (пен.), Тшау, 8, Мерфи, 72

Карабах: Матеуш Кохальски, Кевин Медина, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде (Дани Болт, 22), Абделла Зубир (Эммануэл Аддай, 85), Леандру Андраде (Бадави Гусейнов, 46), Педро Бикальо, Джонатан Монтьель (Кади Боржес, 85), Элвин Джафаргулиев, Марко Янкович, Камило Дуран (Муса Гурбанли, 88)

Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппье (Жоэлинтон, 77), Льюис Холл, Малик Тшау, Дэн Бёрн, Харви Барнс (Шон Нив, 88), Сандро Тонали, Джозеф Уиллок (Джейкоб Рэмси, 68), Энтони Гордон (Уильям Осула, 68), Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи, 68), Ник Вольтемаде

Предупреждения: Малик Тшау (77)

