Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 20:35 | Обновлено 18 февраля 2026, 20:47
4

ВИДЕО. Покер Гордона. Ньюкасл отгрузил Карабаху 5 голов за тайм матча ЛЧ

Английская команда уничтожила соперников за 45 минут первой игры 1/16 финала еврокубка

4 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский Ньюкасл разгромил азербайджанский Карабах в первом тайме первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

По итогам 45 минут счет 5:0 в пользу сорок. Покер оформил форвард Энтони Гордон – англичанин забил два мяча с пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У Городона теперь 10 голов (и два ассиста) в текущем сезоне ЛЧ. Больше мячей только у Килиана Мбаппе – 13 (одна голевая).

Еще одним голом в составе подопечных Эдди Хау отличился Малик Тшау.

Карабах и Ньюкасла начали поединок 18 февраля в 19:45 по Киеву на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

ГОЛ! 0:1 Гордон, 3 мин.

ГОЛ! 0:2 Тшау, 8 мин.

ГОЛ! 0:3 Гордон, 32 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:4 Гордон, 33 мин.

ГОЛ! 0:5 Гордон, 45+1 мин. (пен.)

По теме:
Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карабах – Ньюкасл – 1:6. Покер Гордона за тайм. Видео голов и обзор матча
Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ
видео голов и обзор пенальти Энтони Гордон Малик Тшау Лига чемпионов Карабах Агдам Ньюкасл
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Pectoral71
Такий Гордон нам потрібний! Міняємо Дмитра на Ентоні!
Олександр Науменко
Ми в дитинстві, ще в "країні зла", так в дир-дир грали.
Puppet_master
Карабах досяг своєї стелі, далі буде тільки так!
