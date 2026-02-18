Английский Ньюкасл разгромил азербайджанский Карабах в первом тайме первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

По итогам 45 минут счет 5:0 в пользу сорок. Покер оформил форвард Энтони Гордон – англичанин забил два мяча с пенальти.

У Городона теперь 10 голов (и два ассиста) в текущем сезоне ЛЧ. Больше мячей только у Килиана Мбаппе – 13 (одна голевая).

Еще одним голом в составе подопечных Эдди Хау отличился Малик Тшау.

Карабах и Ньюкасла начали поединок 18 февраля в 19:45 по Киеву на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

❗️ ВИДЕО. Покер Гордона. Ньюкасл отгрузил Карабаху 5 голов за тайм матча ЛЧ

ГОЛ! 0:1 Гордон, 3 мин.

ГОЛ! 0:2 Тшау, 8 мин.

ГОЛ! 0:3 Гордон, 32 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:4 Гордон, 33 мин.

ГОЛ! 0:5 Гордон, 45+1 мин. (пен.)