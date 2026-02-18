Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карабах – Ньюкасл. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Карабах
18.02.2026 19:45 – перерыв 0 : 5
Ньюкасл
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 19:08
Карабах – Ньюкасл. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 18 февраля в 22:00

18 февраля 2026, 19:08
Карабах – Ньюкасл. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах Агдам (Азербайджан) и Ньюкасл (Англия).

Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карабах завершил основной этап лиги на 22-м месте с 10 очками. У Ньюкасла 14 баллов и 12-я позиция.

В составе Карабах находится украинский форвард Алексей Кащук. Украинец остался в резерве.

Ответная игра запланирована на 24 число в Англии (22:00) на арене Сент-Джеймс Парк.

Победитель противостояния в 1/8 финала встретится либо с Челси, либо с Барселоной.

Карабах – Ньюкасл. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Карабах – Ньюкасл
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тшау (Ньюкасл), асcист Киран Триппье.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл), асcист Дэн Бёрн.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Dynamo Machine 1927
Для Ньюкасла це самий простий матч за весь сезон! 
Карабах взагалі не вийшов на поле, все закономірно.  
Ньюкасл у 2 таймі заб'є ще 1-2 голи і на домашній матч вийде резервним складом. 
Ответить
0
Boodya
Казка закінчилась, нажаль 
Ответить
0
Remark
Карабах має забивати.
Ответить
0
