18 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах Агдам (Азербайджан) и Ньюкасл (Англия).

Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Карабах завершил основной этап лиги на 22-м месте с 10 очками. У Ньюкасла 14 баллов и 12-я позиция.

В составе Карабах находится украинский форвард Алексей Кащук. Украинец остался в резерве.

Ответная игра запланирована на 24 число в Англии (22:00) на арене Сент-Джеймс Парк.

Победитель противостояния в 1/8 финала встретится либо с Челси, либо с Барселоной.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

