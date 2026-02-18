Карабах – Ньюкасл. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 18 февраля в 22:00
18 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах Агдам (Азербайджан) и Ньюкасл (Англия).
Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Карабах завершил основной этап лиги на 22-м месте с 10 очками. У Ньюкасла 14 баллов и 12-я позиция.
В составе Карабах находится украинский форвард Алексей Кащук. Украинец остался в резерве.
Ответная игра запланирована на 24 число в Англии (22:00) на арене Сент-Джеймс Парк.
Победитель противостояния в 1/8 финала встретится либо с Челси, либо с Барселоной.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
События матча
Карабах взагалі не вийшов на поле, все закономірно.
Ньюкасл у 2 таймі заб'є ще 1-2 голи і на домашній матч вийде резервним складом.