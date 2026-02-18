Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карабах – Ньюкасл – 1:6. Покер Гордона за тайм. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Карабах
18.02.2026 19:45 – FT 1 : 6
Ньюкасл
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 21:47 | Обновлено 18 февраля 2026, 21:48
Карабах – Ньюкасл – 1:6. Покер Гордона за тайм. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26

Карабах – Ньюкасл – 1:6. Покер Гордона за тайм. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля прошел первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах (Азербайджан) и Ньюкасл (Англия).

Коллективы сыгарли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 6:1 в пользу сорок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Покер в первом тайме положил Энтони Гордон. Еще по одному голу в составе гостей забили Малик Тшау и Джейкоб Мерфи, а единствннный гол для хозяев оформил Эльвин Джафаргулиев.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 18 февраля

Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия) – 1:6

Голы: Джафаргулиев, 55 – Гордон, 3, 32 (пен.), 33, 45+1 (пен.), Тшау, 8, Мерфи, 72

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Гордон, 3 мин.

ГОЛ! 0:2 Тшау, 8 мин.

ГОЛ! 0:3 Гордон, 32 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:4 Гордон, 33 мин.

ГОЛ! 0:5 Гордон, 45+1 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:5 Джафаргулиев, 55 мин.

ГОЛ! 1:6 Мерфи, 72 мин.

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл), асcист Харви Барнс.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Элвин Джафаргулиев (Карабах), асcист Абделла Зубир.
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тшау (Ньюкасл), асcист Киран Триппье.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл), асcист Дэн Бёрн.
Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ
Достижение Луиса Адриано в ЛЧ повторено. Гордон оформил покер
