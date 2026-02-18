18 февраля прошел первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах (Азербайджан) и Ньюкасл (Англия).

Коллективы сыгарли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 6:1 в пользу сорок.

Покер в первом тайме положил Энтони Гордон. Еще по одному голу в составе гостей забили Малик Тшау и Джейкоб Мерфи, а единствннный гол для хозяев оформил Эльвин Джафаргулиев.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч. 18 февраля

Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия) – 1:6

Голы: Джафаргулиев, 55 – Гордон, 3, 32 (пен.), 33, 45+1 (пен.), Тшау, 8, Мерфи, 72

ГОЛ! 0:1 Гордон, 3 мин.

ГОЛ! 0:2 Тшау, 8 мин.

ГОЛ! 0:3 Гордон, 32 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:4 Гордон, 33 мин.

ГОЛ! 0:5 Гордон, 45+1 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:5 Джафаргулиев, 55 мин.

ГОЛ! 1:6 Мерфи, 72 мин.