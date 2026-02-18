17 февраля, в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, между собой сыграют Карабах и Ньюкасл. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Карабах

Попадание в основной раунд Лиги чемпионов для азербайджанского гранда уже было существенным успехом. Команда не остановилась на достигнутом, сумев завоевать путевку в плей-офф, хоть и с 22-го места, но это не имеет значения.

«Скакуны» показывают не только хорошие результаты, а и привлекательный футбол, так что всего клуб добился заслуженно. На Этапе лиги Карабах набрал 10 очков, из них семь в домашних встречах, всего одно поражение в четырех матчах на своем поле.

В последнем туре команда не смогла оказать сопротивление Ливерпулю на выезде, уступив со счетом 0:6. На внутренней арене «скакуны» неожиданно вторые, отставание от лидера составляет 4 очка. У клуба четыре кадровые потери перед этим противостоянием.

Ньюкасл

«Сороки» в текущем сезоне играют с переменным успехом, хуже всего идут дела в чемпионате, там клуб только десятый, отставание от первого квартета составляет целых 14 очков. Дошли до полуфинала кубка английской лиги, где проиграли Манчестер Сити по сумме двух встреч. Ньюкасл продолжает борьбу в Кубке Англии, где недавно одолел на выезде Астон Виллу – 3:1, что позволило пробиться в 1/8 финала турнира.

Хорошо себя проявила команда в Лиге чемпионов, где до последнего тура претендовала на топ-8, но надо было выигрывать в заключительном матче на выезде у ПСЖ, чего не удалось сделать – 1:1, в итоге 12-е место и попадание в 1/16 финала. Восемь игроков не смогут выйти на поле в этом противостоянии.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 7.55 для Карабаха и 1.43 для Ньюкасла. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Английский клуб большой фаворит предстоящего матча, как не крути, а класс игроков Ньюкасла явно ваше. Карабах уже дал понять, что способен дать бой любому сопернику, так что будет интересно. Ранее клубы никогда между собой не играли. «Сорок» ожидает сложная поездка, ведь соперник неуступчивый и опасный. Я думаю, здесь есть высокие шансы увидеть результативный футбол, поэтому ставлю на тотал больше 3 голов за коэффициент 2.