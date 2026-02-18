Гордон установил целый ряд достижений в матче ЛЧ против Карабаха

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 22:17 | Обновлено 18 февраля 2026, 22:18
Англичанин переписал как клубную историю, так и турнира в целом

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

Английский нападающий Ньюкасл Юнайтед Энтони Гордон забил 4 гола в победном матче своей команды против Карабаха в Лиге чемпионов (6:1).

Благодаря этому англичанин переписал целый ряд клубных достижений, а также в турнире в целом.

Достижения Энтони Гордона в матче против Карабаха

  • – повторил достижение Луиса Адриано по числу голов в первом тайме матча Лиги чемпионов (4);
  • – стал автором самого быстрого гола Ньюкасла в Лиге чемпионов (3 мин);
  • – стал автором самого быстрого хет-трика среди игроков английских команд в плей-офф Лиги чемпионов (33 мин);
  • – стал автором самого быстрого хет-трика среди английских футболистов в Лиге чемпионов (33 мин);
  • – стал рекордсменом Ньюкасл Юнайтед по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов (10);
  • – стал первым игроком в истории Ньюкасл Юнайтед, забивший 4 мяча в матче еврокубка.
Карабах – Ньюкасл – 1:6. Покер Гордона за тайм. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
pol-55
Гордон молодець,але для об*єктивності включили б скільки нагод втратив в 1му таймі(2й тайм не дивився).
Ответить
0
