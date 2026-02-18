Лига чемпионов18 февраля 2026, 22:17 | Обновлено 18 февраля 2026, 22:18
Гордон установил целый ряд достижений в матче ЛЧ против Карабаха
Англичанин переписал как клубную историю, так и турнира в целом
Английский нападающий Ньюкасл Юнайтед Энтони Гордон забил 4 гола в победном матче своей команды против Карабаха в Лиге чемпионов (6:1).
Благодаря этому англичанин переписал целый ряд клубных достижений, а также в турнире в целом.
Достижения Энтони Гордона в матче против Карабаха
- – повторил достижение Луиса Адриано по числу голов в первом тайме матча Лиги чемпионов (4);
- – стал автором самого быстрого гола Ньюкасла в Лиге чемпионов (3 мин);
- – стал автором самого быстрого хет-трика среди игроков английских команд в плей-офф Лиги чемпионов (33 мин);
- – стал автором самого быстрого хет-трика среди английских футболистов в Лиге чемпионов (33 мин);
- – стал рекордсменом Ньюкасл Юнайтед по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов (10);
- – стал первым игроком в истории Ньюкасл Юнайтед, забивший 4 мяча в матче еврокубка.
Гордон молодець,але для об*єктивності включили б скільки нагод втратив в 1му таймі(2й тайм не дивився).
