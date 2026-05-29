ЧЕ по мини-футболу. Таблицы после 2 туров: Украина – досрочно в плей-офф

29 мая сборная Украины досрочно вышла в плей-офф ЧЕ-2026 по мини-футболу.

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Сборная Украины на старте турнира обыграла команды Бельгии (4:0) и Турции (3:2)

Турнирное положение: Украина, Сербия (по 6 очков), Турция, Бельгия (по 0).

Украинская сборная в последнем туре встретится с Сербией (30 мая в 22:15).

Победитель матча займет первое место, ничья устраивает украинскую команду.

Группа C. 2-й тур, 29 мая 2026. Братислава (Словакия)

15:30. Украина – Турция – 3:2

Голы: Денис Бланк, 6, Михаил Грицына, 21, Дмитрий Сорокин, 44 – Дениз Учма, 31, Каан Тахир Чакар, 33

Календарь матчей группы C

27.05. 19:45. Сербия – Турция – 2:1

– Турция – 2:1 28.05. 13:15. Украина – Бельгия – 4:0

– Бельгия – 4:0 29.05. 11:45. Бельгия – Сербия – 1:2

– 1:2 29.05. 15:30. Украина – Турция – 3:2

– Турция – 3:2 30.05. 21:00. Турция – Бельгия

30.05. 22:15. Сербия – Украина

