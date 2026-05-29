Украина – Турция – 3:2. Досрочная путевка в плей-офф ЧЕ. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2026 по мини-футболу
29 мая сборная Украины выиграла матч 2-го тура ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Турции (3:2).
Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.
У сине-желтых в первом тайме отличились Денис Бланк и Михаил Грицына (2:0).
После перерыва Турция забила два мяча и сравняла счет (2:2). Дмитрий Сорокин забил победный гол за 5 минут до конца (3:2).
Сборная Украины с двумя победами досрочно вышла в 1/8 финала.
Турнирное положение: Украина, Сербия (по 6 очков), Турция, Бельгия (по 0).
Украинская сборная в последнем туре встретится с Сербией (30 мая в 22:15). Победитель матча займет первое место, ничья устраивает украинскую команду.
ЧЕ-2026 по мини-футболу
Группа C. 2-й тур, 29 мая 2026. Братислава (Словакия)
15:30. Украина – Турция – 3:2
Голы: Денис Бланк, 6, Михаил Грицына, 21, Дмитрий Сорокин, 44 – Дениз Учма, 31, Каан Тахир Чакар, 33
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
