  4. Украина переиграла Турцию и вышла в плей-офф ЧЕ-2026 по мини-футболу
29 мая 2026, 16:29 | Обновлено 29 мая 2026, 16:34
Сине-желтая команда одержала две победы и набрала 6 очков

Minifootball Ukraine

29 мая сборная Украины выиграла матч 2-го тура ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Турции.

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Сборная Украины в матче 2-го тура переиграла команду Турции (3:2).

У сине-желтых в первом тайме отличились Денис Бланк и Михаил Грицына (2:0). После перерыва Турция забила два мяча и сравняла счет (2:2). Дмитрий Сорокин забил победный гол за 5 минут до конца.

Сборная Украины с двумя победами досрочно вышла в 1/8 финала

Днем ранее в первом туре группы C Украина разгромила Бельгию (4:0), а Сербия обыграла Турцию (2:1). Во втором туре Сербия взяла верх над Бельгией (2:1).

Турнирное положение: Украина, Сербия (по 6 очков), Турция, Бельгия (по 0).

Украинская сборная в последнем туре встретится с Сербией (30 мая в 22:15). Победитель матча займет первое место, ничья устраивает украинскую команду.

24 команды были разделены на 6 групп по 4 сборные. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места.

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Группа C. 2-й тур, 29 мая 2026. Братислава (Словакия)

15:30. Украина – Турция – 3:2

Голы: Денис Бланк, 6, Михаил Грицына, 21, Дмитрий Сорокин, 44 – Дениз Учма, 31, Каан Тахир Чакар, 33

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Календарь матчей группы C

  • 27.05. 19:45. Сербия – Турция – 2:1
  • 28.05. 13:15. Украина – Бельгия – 4:0
  • 29.05. 11:45. Бельгия – Сербия – 1:2
  • 29.05. 15:30. Украина – Турция – 3:2
  • 30.05. 21:00. Турция – Бельгия
  • 30.05. 22:15. Сербия – Украина

Турнирная таблица

