Украина всухую разгромила Бельгию на старте ЧЕ-2026 по мини-футболу

28 мая в 13:15 сборная Украины стартовала на ЧЕ-2026 по мини-футболу матчем против команды Бельгии.

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Сине-желтая команда в стартовом матче разгромила команду Бельгии (4:0).

Для сборной Украины в первом тайме дубль оформил Вадим Иванов, но затем из-за серьезной травмы головы он покинул поле и был отправлен в больницу. Затем Андрей Цопа и Денис Бланк забили перед перерывом.

Во втором тайме голов зрители не увидели, но игрок сборной Бельгии Набил Дирар получил красную карточку за споры с арбитром.

В другом матче 1-го тура Сербия обыграла Турцию (2:1).

Турнирное положение: Украина, Сербия (по 3 очка), Турция, Бельгия (по 0).

Украинская сборная далее в группе C встретится с командами Сербии (29 мая в 15:30) и Турции (30 мая в 22:15).

24 команды разделены на 6 групп по 4 сборные. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места.

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Группа C 1-й тур, 28 мая 2026. Братислава (Словакия)

13:15. Украина – Бельгия – 4:0

Голы: Вадим Иванов, 5, 12, Андрей Цопа, 25+4, Денис Бланк, 25+4

Удаление: Набил Дирар, 34 (Бельгия)

Заявка сборной Украины

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

