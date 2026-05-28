Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина всухую разгромила Бельгию на старте ЧЕ-2026 по мини-футболу
Другие новости
28 мая 2026, 14:17 | Обновлено 28 мая 2026, 14:29
1262
2

Украина всухую разгромила Бельгию на старте ЧЕ-2026 по мини-футболу

Чемпионат Европы 2026 начался в Братиславе, столице Словакии

28 мая 2026, 14:17 | Обновлено 28 мая 2026, 14:29
1262
2 Comments
Украина всухую разгромила Бельгию на старте ЧЕ-2026 по мини-футболу
Kyivstar TV

28 мая в 13:15 сборная Украины стартовала на ЧЕ-2026 по мини-футболу матчем против команды Бельгии.

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтая команда в стартовом матче разгромила команду Бельгии (4:0).

Для сборной Украины в первом тайме дубль оформил Вадим Иванов, но затем из-за серьезной травмы головы он покинул поле и был отправлен в больницу. Затем Андрей Цопа и Денис Бланк забили перед перерывом.

Во втором тайме голов зрители не увидели, но игрок сборной Бельгии Набил Дирар получил красную карточку за споры с арбитром.

В другом матче 1-го тура Сербия обыграла Турцию (2:1).

Турнирное положение: Украина, Сербия (по 3 очка), Турция, Бельгия (по 0).

Украинская сборная далее в группе C встретится с командами Сербии (29 мая в 15:30) и Турции (30 мая в 22:15).

24 команды разделены на 6 групп по 4 сборные. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места.

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Группа C 1-й тур, 28 мая 2026. Братислава (Словакия)

13:15. Украина – Бельгия – 4:0

Голы: Вадим Иванов, 5, 12, Андрей Цопа, 25+4, Денис Бланк, 25+4

Удаление: Набил Дирар, 34 (Бельгия)

Заявка сборной Украины

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Фотоалерея

Инфографика

По теме:
Украина – Бельгия. ЧЕ-2026 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Орлы взлетели в Лигу Европы. У Англии будет 9 клубов в еврокубках 2026/27
ВИДЕО. Матета открыл счет в финале Лиги конференций, забив Райо Вальекано
мини-футбол Александр Бондарь чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Украина - Бельгия выбор редакции видео голов и обзор Вадим Иванов Андрей Цопа Денис Бланк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 28 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Топ-5 cкандальных остановок в истории бокса. Кличко тоже пострадал
Бокс | 28 мая 2026, 10:00 5
Топ-5 cкандальных остановок в истории бокса. Кличко тоже пострадал
Топ-5 cкандальных остановок в истории бокса. Кличко тоже пострадал

На фоне скандального завершения боя Усик – Верховен, вспомнили и другие спорные остановки в истории

Голкипер сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Англии
Футбол | 28.05.2026, 12:44
Голкипер сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Англии
Голкипер сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Англии
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Футбол | 28.05.2026, 08:29
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Теннис | 27.05.2026, 19:00
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Чим міні-футбол відрізняється від сокка?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 14
Бокс
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 3
Футбол
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 10
Футбол
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
26.05.2026, 09:45 2
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
27.05.2026, 00:19 11
Хоккей
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
26.05.2026, 10:54 4
Бокс
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем