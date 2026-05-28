  Украина – Бельгия – 4:0. Разгром на старте ЧЕ по мини-футболу. Видео голов
Украина – Бельгия – 4:0. Разгром на старте ЧЕ по мини-футболу. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Европы 2026

28 мая борная Украины стартовала на ЧЕ-2026 по мини-футболу.

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Сине-желтая команда в стартовом матче разгромила команду Бельгии (4:0).

Для сборной Украины в первом тайме дубль оформил Вадим Иванов, но затем из-за серьезной травмы головы он покинул поле и был отправлен в больницу. Затем Андрей Цопа и Денис Бланк забили перед перерывом.

Во втором тайме голов зрители не увидели, но игрок сборной Бельгии Набил Дирар получил красную карточку за споры с арбитром.

В другом матче 1-го тура Сербия обыграла Турцию (2:1).

Турнирное положение: Украина, Сербия (по 3 очка), Турция, Бельгия (по 0).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Группа C 1-й тур, 28 мая 2026. Братислава (Словакия)

13:15. Украина – Бельгия – 4:0

Голы: Вадим Иванов, 5, 12, Андрей Цопа, 25+4, Денис Бланк, 25+4

Удаление: Набил Дирар, 34 (Бельгия)

Видео голов и обзор матча

