Украина – Бельгия – 4:0. Разгром на старте ЧЕ по мини-футболу. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Европы 2026
28 мая борная Украины стартовала на ЧЕ-2026 по мини-футболу.
Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.
Сине-желтая команда в стартовом матче разгромила команду Бельгии (4:0).
Для сборной Украины в первом тайме дубль оформил Вадим Иванов, но затем из-за серьезной травмы головы он покинул поле и был отправлен в больницу. Затем Андрей Цопа и Денис Бланк забили перед перерывом.
Во втором тайме голов зрители не увидели, но игрок сборной Бельгии Набил Дирар получил красную карточку за споры с арбитром.
В другом матче 1-го тура Сербия обыграла Турцию (2:1).
Турнирное положение: Украина, Сербия (по 3 очка), Турция, Бельгия (по 0).
ЧЕ-2026 по мини-футболу
Группа C 1-й тур, 28 мая 2026. Братислава (Словакия)
13:15. Украина – Бельгия – 4:0
Голы: Вадим Иванов, 5, 12, Андрей Цопа, 25+4, Денис Бланк, 25+4
Удаление: Набил Дирар, 34 (Бельгия)
