  4. Названа окончательная заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу
27 мая 2026, 16:10 | Обновлено 27 мая 2026, 16:19
Названа окончательная заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Александр Бондарь включил в состав двух вратарей и 15 полевых игроков

Minifootball of Ukraine

Опубликована официальная заявка сборной Украины на чемпионат Европы 2026 по мини-футболу.

Тренерский штаб сборной Украины определил игроков для участия в Евро-2026, который состоится с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

В финальный список Александра Бондаря вошли 17 футболистов: 2 вратаря и 15 полевых игроков.

Привлекает внимание наличие в составе медиафутболиста Артема Сохацкого, который защищает цвета Ruh Media.

Первый матч на ЧЕ-2026 сборная Украины проведет 28 мая против команды Бельгии, начало – в 13:15 по киевскому времени.

Далее украинская сборная в группе C встретится с командами Сербии (29 мая в 15:30) и Турции (30 мая в 22:15).

С 22 по 26 мая сборная Украины провела учебно-тренировочный сбор в словацком городе Пухов, где тренировались 20 футболистов: 3 голкипера и 17 полевых игроков. После этого 3 футболиста были исключены из окончательной заявки: вратарь Ярослав Штонда (FC Andezit) и полевые игроки Станислав Стрикаль (FC Perevozka) и Дмитрий Глубокий (FC Ruh Media).

Состав сборной Украины на Евро-2026

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь. Ассистент тренера: Денис Сандецкий

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
