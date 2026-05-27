Сборная Украины стартует на чемпионате Европы 2026 по мини-футболу.

Турнир состоится в Братиславе, столице Словакии, на стадионе Ondrej Nepela Arena.

24 команды были разделены на 6 групп (A–F), по 4 команды в каждой. Турнир пройдет с 27 мая до 4 июня.

Украинская сборная будет выступать в группе C, где встретится с Бельгией (28 мая в 13:15), Сербией (29 мая в 15:30) и Турцией (30 мая в 22:15).

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Состав групп

Группа A: Словакия, Черногория, Босния и Герцеговина, Греция

Группа B: Болгария, Чехия, Португалия, Израиль.

Группа C: Сербия, Украина , Бельгия, Турция

, Бельгия, Турция Группа D: Румыния, Грузия, Англия, Испания

Группа E: Казахстан, Венгрия, Польша, Словения

Группа F: Азербайджан, Франция, Италия, Австрия

Состав сборной Украины

Вратари: Мирослав Магурский (FC Otamany), Ярослав Морикишка (FC Andezit), Ярослав Штонда (FC Andezit)

Полевые игроки: Дмитрий Клочко (FC Sarmat), Андрей Цопа (FC Andezit), Денис Бланк (FC Lowcy), Вадим Иванов (FC Lowcy), Игорь Тихненко (FC Andezit), Александр Колесников (FC Andezit), Сергей Лапа (FC Andezit), Александр Тарасюк (FC Hoverla), Станислав Стрикаль (FC Perevozka), Никита Синицын (FC Andezit), Дмитрий Сорокин (FC Andezit), Андрей Заграничный (FC Andezit), Михаил Грицина (FC Sarmat), Станислав Гнатковский (FC Perevozka), Артем Сохацкий (FC Ruh Media), Дмитрий Глубокий (FC Ruh Media), Андрей Ковальчук (FC Andezit)

Тренерский штаб. Главный тренер: Александр Бондарь. Ассистент тренера: Денис Сандецкий. Генеральный менеджер: Эдуард Югас

