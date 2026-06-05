Михаил ГРИЦЫНА: «Хотели золото, но и серебром болельщиков не обидели»

Сборная Украины по мини-футболу заняла на чемпионате Европы второе место, проиграв в финале сборной Азербайджана со счетом 0:2. Лидер украинской команды Михаил Грицына рассказал о втором месте на Евро, поддержке в Братиславе и одном из лучших турниров в жизни.

– Михаил, несмотря на поражение в финале, второе место – это действительно огромный успех, ведь если брать именно командные достижения национальных сборных Украины по любым видам спорта, то серебряные награды брала только сборная по Socca в 2023 году. Какие у вас эмоции после турнира? Вы лично больше удовлетворены вторым местом или огорчены тем, что к титулу был только шаг?

– Несмотря на поражение в финале, мы удовлетворены результатом. Конечно немного присутствует разочарование от того, что ты был всего в шаге от трофея и золотых наград. Но эмоции очень положительные. Я рад, что приобщился к такому успеху нашей национальной команды.

– Прошлые годы на чемпионате Европы по мини-футболу Украина никогда не проходила первый раунд плей-офф. А здесь сразу финал. Что стало залогом успеха?

– Многое изменилось: руководство, тренер, игроки, организация внутри команды. Все стало на лучшем организационном уровне – мы все жили одной целью, потому, думаю, такой результат.

– На подготовку у сборной было три недели – не такой большой промежуток времени. Как сборная готовилась к Евро? На что делался упор?

– Да, три недели – это малый срок, учитывая то, что все из разных клубов. Был упор на тактические моменты и создание внутренней атмосферы команды, что было очень успешно сделано.

– Александр Бондарь возглавил команду только в марте. На турнире он эмоционально переживал каждый момент. Во время тренировочного процесса он такой же? Можно ли сказать, что его энергия заряжает всех и придает силы и мотивации?

– Александр Бондарь – очень опытный игрок и тренер, он знает и умеет настраивать команду. Он проживал все игры вместе с командой, потому были такие эмоции. Он тоже хотел выжать максимум из этого турнира! На тренировке когда нужно, может быть тоже эмоциональным! Еще раз подчеркну – настоящий профессионал.

– Было заметно, что у сборной Украины отточены розыгрыши аутов. Так и планировалось, что стандартные положения станут козырем команды и над этим работали на тренировках?

– Мы действительно отрабатывали эти моменты и тренерский штаб делал акцент на этом аспекте игры, потому что обычно в футзале в трудных играх часто судьбу матча решают именно стандарты. Нам удалось хорошо их использовать.

– Но все же, чего не хватило в финале против Азербайджана?

– В финале нам банально не хватило реализации своих моментов. Самоотдача присутствовала, старались быть организованными на поле, но в решающих матчах часто результат могут сделать мелочи.

– В Братиславе, кажется, у сборной Украины была одна из самых горячих поддержек среди болельщиков. Это ощущалось на поле и как-то влияло на команду?

– Честно, это было ТОП! Я очень благодарю всех кто нашел время и пришел нас поддержать! Реально, это было очень сильно, мы это все очень чувствовали на поле и гордимся, что у нас есть лучшие болельщики. Мы старались для них, хотели подарить «золото», но думаю, что «серебром» их не обидели.

– На официальном сайте Европейской Федерации мини-футбола вы стали вторым по пользе игроком Евро после поляка Лукаша Бьела. Как вы лично оцениваете свою игру? Был ли это один из лучших турниров в вашей карьере?

– Честно говоря, даже не знал такую ​​информацию. Думаю, себе оценку ставить будет неправильно, лучше, чтобы тебя оценивали болельщики, руководители, игроки. Но соглашаюсь, что этот турнир относится к одному из лучших в карьере по результатам и эмоциям!

– Вы большую часть карьеры играли в футзал. Насколько мини-футбол отличается? Сколько времени вам понадобилось для полной адаптации в этой разновидности?

– Да, я и дальше продолжаю профессионально играть футзал, поэтому на адаптацию не потребовалось много времени. В мини-футболе тоже себя чувствую отлично!

– Вам в этом году исполняется 35 лет. Как думаете, «серебро» на Евро в Словакии стало пиком вашей карьеры или чувствуете в себе силы и желание сыграть на Евро через два года и улучшить достижение?

– Это все лишь цифры в паспорте, главное следить за собой и показывать хороший уровень игры. Только от этого зависит дальнейшая судьба игрока.

Игорь ЯВКИН