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05 июня 2026, 10:15 | Обновлено 05 июня 2026, 10:56
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ЧЕ по мини-футболу. Историческая таблица финалов: первая медаль Украины

Сине-желтая команда в финале ЧЕ-2026 уступила сборной Азербайджана

05 июня 2026, 10:15 | Обновлено 05 июня 2026, 10:56
460
0
ЧЕ по мини-футболу. Историческая таблица финалов: первая медаль Украины
Minifootball Ukraine
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Вечером 4 июня состоялся финальный матч чемпионата Европы-2026 по мини-футболу, в котором встретились сборные Украины и Азербайджана.

Континентальное первенство проходило с 27 мая по 4 июня на арене TIPOS Arena в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украина уступила Азербайджану в решающем матче турнира со счетом 0:2. На 7-й минуте азербайджанская команда открыла счет, Мирмехди Рзаев точно пробил в угол после паса с углового.

Украинская сборная имела несколько возможностей для того, чтобы отыграться, однако реализовать моменты не удалось. В компенсированное время второго тайма Иса Атаев установил окончательный результат, забив второй мяч в пустые ворота (2:0).

Сборная Украины впервые в истории завоевала медали чемпионата Европы по мини-футболу – серебро. Азербайджан выиграл ЧЕ во второй раз.

Количество трофеев на ЧЕ по мини-футболу: Румыния (6 титулов), Азербайджан (2), Чехия, Казахстан, Сербия, рф (по 1).

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Финал

4 июня 2026 года. Братислава (Словакия)

🔹 21:30. Украина – Азербайджан – 0:2

Голы: Мирмехди Рзаев, 7, Иса Атаев, 50+5

Историческая таблица: все финалы чемпионатов Европы по мини-футболу

Медали на чемпионатах Европы по мини-футболу

Видео голов и обзор финала

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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