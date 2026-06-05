Два украинца вошли в топ-3 лучших бомбардиров ЧЕ-2026 по мини-футболу

Два игрока сборной Украины вошли в число лучших бомбардиров чемпионата Европы по мини-футболу – EMF Euro 2026.

По итогам турнира сразу двое украинцев – Михаил Грицына и Денис Бланк – забили по 5 мячей в 7 матчах. Они вошли в топ-3 в рейтинге лучших голеадоров соревнования.

Также Лукаш Бель из сборной Польши отметился 5 голами в 4 матчах. В топ-10 вошёл ещё один представитель Украины – Вадим Иванов, который забил 4 мяча.

Сборная Украины дошла до финала Евро-2026 в Братиславе, где уступила Азербайджану (0:2) и завоевала серебряные награды турнира.

Лучшие бомбардиры ЧЕ-2026 по мини-футболу