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04 июня 2026, 22:35 | Обновлено 04 июня 2026, 22:46
2986
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Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу

Решающий матч чемпионата Европы 2026 состоялся в Братиславе

04 июня 2026, 22:35 | Обновлено 04 июня 2026, 22:46
2986
9 Comments
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Minifootball Ukraine
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4 июня в 21:30 прошел финальный матч ЧЕ-2026 по мини-футболу между командами Украиной и Азербайджаном.

Континентальный турнир состоялся с 27 мая по 4 июня на TIPOS Arena в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу (0:2)

На 7-й минуте Азербайджан открыл счет. Забил Мирмехди Рзаев, точно пробил в угол после углового.

У Украины было много шансов сравнять счет, но мяч в перто не шел в ворота. В компенсированное время второго тайма Иса Атаев забил второй гол в ворота украинцев.

Сборная Украины впервые получила награды ЧЕ – серебряные медали.

Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1). Затем сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1), а в четвертьфинале разгромила Грузию (4:0).

Вечером 3 июня сборная Украины выиграла матч 1/2 финала против команды Венгрии (5:1). Соперник сине-желтых был определен в другом полуфинальном матче между Сербией и Азербайджаном (1:1, пен. 1:3).

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Финал

4 июня 2026 года. Братислава (Словакия)

🔹 21:30. Украина – Азербайджан – 0:2

Голы: Мирмехди Рзаев, 7, Иса Атаев, 50+5

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Народна тенденція — "Плисти, плисти і на березі вс*ратися. "
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+1
щось не наш день сьогоді
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+1
Суддівство теж внесло свої корективи 
Дві жовті залізобетонні в першому таймі
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0
Отакий менталітет наших. Просерати всі вирішальні битви
Тут хоча би не кацапні просрали, як в тенісі 
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0
Ну добре, що це всього лише міні-футбол. Бо якби був футбол то було б сумно. 
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Ещё где Украина играет? На ЧМ по футболе на болоте, или на ЧМ по футболу на на сене? Футбол и Украина — вещь не совместимые, пусть играют в дартс.
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-9
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