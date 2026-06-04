Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу

4 июня в 21:30 прошел финальный матч ЧЕ-2026 по мини-футболу между командами Украиной и Азербайджаном.

Континентальный турнир состоялся с 27 мая по 4 июня на TIPOS Arena в Братиславе, столице Словакии.

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Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу (0:2)

На 7-й минуте Азербайджан открыл счет. Забил Мирмехди Рзаев, точно пробил в угол после углового.

У Украины было много шансов сравнять счет, но мяч в перто не шел в ворота. В компенсированное время второго тайма Иса Атаев забил второй гол в ворота украинцев.

Сборная Украины впервые получила награды ЧЕ – серебряные медали.

Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1). Затем сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1), а в четвертьфинале разгромила Грузию (4:0).

Вечером 3 июня сборная Украины выиграла матч 1/2 финала против команды Венгрии (5:1). Соперник сине-желтых был определен в другом полуфинальном матче между Сербией и Азербайджаном (1:1, пен. 1:3).

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Финал

4 июня 2026 года. Братислава (Словакия)

🔹 21:30. Украина – Азербайджан – 0:2

Голы: Мирмехди Рзаев, 7, Иса Атаев, 50+5

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